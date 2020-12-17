سفارة البحرين احتفلت بالعيد الوطني وذكرى تولي مقاليد الحكم

وطن النهار

أقامت سفارة مملكة البحرين لدى الكويت احتفالاً بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم.

وقال السفير صلاح علي المالكي: «بعظيم الشرف وصادق الولاء أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء، حفظه الله، بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية التي تصادف 16 و17 ديسمبر من كل عام إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي الملك المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ لمملكة البحرين أمنها واستقرارها وأن يديم على شعبها نعمة التنمية والازدهار، مشيداً بمستوى العلاقات القوية التي تربط مملكة البحرين بالكويت الشقيقة.

وأضاف: «وإني إذ أعبر عن خالص شكري وتقديري لكل المشاعر الجياشة التي غمرت بها أنا وزملائي في السفارة من فيض الفرحة والسعادة لأعياد البحرين الوطنية من كل المستويات الرسمية والشعبية بالكويت والتي هي بلا شك أعياد للكويت الشقيقة قيادةً وشعباً، فإني لأشعر بالأسف الشديد عما يتعرض له عالمنا اليوم من جائحة صحية غير مسبوقة حالت دون توافد المهنئين من رجال دولة وسفراء وأفراد المجتمع والمقيمين للاحتفال معا كما جرت العادة في مثل هذه المناسبات السعيدة، وأسأل الله أن يقضي على هذه الجائحة وان تسود علينا وعلى العالم أجمع نعمة الصحة والعافية، وأن يحفظ الله مملكة البحرين والكويت من كل مكروه».

وقد اقتصر الحفل على طاقم السفارة الدبلوماسي والمحلي بسبب الأوضاع الصحية الوقائية التي يشهدها العالم أجمع.

