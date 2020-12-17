الساير استقبل سفير الاتحاد الأوروبي

وطن النهار

أشاد سفير الاتحاد الأوروبي لدى البلاد كريستيان تيودور بجهود الكويت في خدمة المحتاجين والمتضررين من جراء الكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان.

واعرب تيودور في تصريح لـ«كونا» امس عقب لقائه رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الأحمر د. هلال الساير عن تقديره لدور الجمعية في مساندة الشعوب التي تتعرض إلى الكوارث الطبيعية والحد من معاناتهم الإنسانية.

وأضاف أنه اطلع خلال اللقاء على حجم البرامج الإنسانية التي تنفذها الجمعية على المستويين الدولي والمحلي في مكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» ودورها الكبير في مساندة الدولة من خلال تقديم العون للعمالة المتضررة والأسر المحتاجة.

وذكر أنه بحث مع الساير العديد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الإنساني والتطوعي ومنها التعليم والصحة وسبل تعزيزها، مثمنا جهود الجمعية عربيا ودوليا وما تقوم به لمساعدة الدول المنكوبة.

من جانبه أعرب الساير في تصريح مماثل لـ«كونا» عن سعادته بزيارة سفير الاتحاد الاوربي لدى الكويت للاطلاع على نشاطات وانجازات الجمعية محليا ودوليا والتي ترفع اسم الكويت عاليا على مستوى العالم.

