«نزاهة»: تفعيل دور المجتمع المدني

وطن النهار

أكدت الأمين العام المساعد للوقاية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» م. ابرار الحماد ان الهيئة قامت باستضافة عدد من جمعيات المجتمع المدني لوضع آلية متفق عليها بين جميع الأطراف لتعزيز التعاون مع المنظمات لتنفيذ مبادرات واهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تعتبر ذات الصلة في المجتمع المدني.

وأوضحت الحماد خلال الاجتماع التنسيقي الثالث الذي عقد صباح امس في مبنى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» مع منظمات المجتمع المدني في اطار تفعيل اولويات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019-2024).

وأشارت الى ان الاجتماعات التنسيقية تأتي بشكل منظم ومؤسسي بحيث تكون هناك اجتماعات مستدامة للاستفادة من خبرات المجتمع المدني ووضع آلية للتنسيق مع هذه المنظمات في مجال دعم جهود الرقابة ومكافحة الفساد مع توسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد، اضافة الى دعم المبادرات التي تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.

وقالت الحماد انه تم اختيار مؤسسات المجتمع المدني على اسس لتكون هناك مسافة واحدة مع الجميع، بحيث يكون عمل هذه الجمعيات منظما ومتطابقا ومتوائما مع اهداف هيئة مكافحة الفساد.

ولفتت الى ان جمعيات المجتمع المدني لها دوران اساسيان يكمن الاول في ان تقوم بتقديم مبادراتها ومن ثم دراستها وتبنيها في حال الموافقة عليها من قبل نزاهة، لدورها في توعية المجتمع عن مخاطر الفساد والوقاية منه، فيما يتضح الدور الثاني بتخصص كل جمعية ورؤيتها التي تنطلق منها ان كانت ذا توجه اعلامي او غيره من التخصصات ان كانت جمعيات قانونية او اجتماعية او مهنية او هندسية، لافتة الى ان دور جمعيات المجتمع المدني مهم في مكافحة الفساد من جهة ودوره الاخر ان ينقل نبض الشارع والرقابة المجتمعية في الأداء ووضع القوانين.

وأكدت الحماد ان الاستراتيجية الوطنية مضى عليها عام بعد اطلاقها خاصة انها تسير وفق الخطوات المرسومة والخطط التنفيذية الموضوعة وفق جداول محددة، بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه الاستراتيجية بما فيها جمعيات المجتمع المدني لاسيما ان الاستراتيجية الوطنية مدتها خمس سنوات من 2019 حتى 2024.

وأشارت الحماد الى ان تشجيع المجتمع المدني يمثل احد الأولويات الرئيسة لنزاهة انطلاقا من قانون انشائها وما تضمنته الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، ولهم دور لا يقل اهمية عن باقي مكونات المجتمع في جهود غرس القيم الفاضلة والمبادئ المعززة للنزاهة والشفافية ومنع الفساد وتوعية المواطنين بضرورة وأهمية دورهم الايجابي والفاعل في مكافحته عبر كشفه والابلاغ عنه واتخاذ التدابير اللازمة لتوعية المجتمع والوقاية منه.

وأوضحت الحماد الى ان الاجتماع سيتناول استعراضاً للبرامج والأولويات الواردة في استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ذات الصلة بدور المجتمع المدني في مجال الوقاية والرقابة المجتمعية وتعزيز التكامل بين جهود القطاع العام والمجتمع المدني في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، واستعراض عدد من الموضوعات حول المبادرات وآلية التواصل.

