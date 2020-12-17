معرفي: اتباع سياسة «الباب المفتوح» وتسهيل الإجراءات

وطن النهار

شدد وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات رئيس مجلس ادارة بنك الائتمان د. عبد الله عبدالصمد معرفي على اهمية استمرار العمل في البنك بسياسة الباب المفتوح لجميع المواطنين على حدٍ سواء، لافتا الى وجوب توفير ايسر السبل وتسهيل جميع الاجراءات للحصول على خدمات البنك.

وحث معرفي خلال زياره قام بها الى بنك الائتمان الكويتي بمناسبة توليه مهام منصبه على تقديم افضل خدمة للمواطن الكويتي حماية لأواصر الأسرة الكويتية لتوفير السكن الملائم حيث التقى نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام للبنك صلاح المضف والقياديين في البنك.

وقدم المضف مع قيادات الائتمان شرحا مفصلا خلال اللقاء مع وزير الاسكان بالأعمال التي يقوم بها البنك، واستراتيجيته وخططه المستقبلية والأهداف التي يسعى الى تحقيقها في المرحلة المقبلة سواء تلك المتعلقة بخططه الانشائية والتمويلية او بخدماته الالكترونية والرقمية، متمنين للوزير كل النجاح والتوفيق لاكمال مسيرة العمل والعطاء.

