وضع حجر أساس «مجمع أمير الإنسانية» التنموي

وطن النهار

قام وكيل محافظة (مأرب) اليمنية عبدربه مفتاح بوضع حجر الأساس لمجمع أمير الانسانية الشيخ صباح الأحمد التنموي والمهني بتمويل من جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية بالكويت.

وأعرب الوكيل مفتاح في تصريح صحافي خلال الفعالية عن بالغ الشكر والتقدير باسم الشعب اليمني والحكومة والسلطة المحلية بمحافظة (مأرب) للكويت أميرا وحكومة وشعبا على هذا العطاء السخي والمستمر الذي يجسد علاقات الإخاء والترابط بين الشعبين الشقيقين.

وأشار إلى أهمية هذا المشروع النوعي الذي يأتي تخليدا لذكرى أمير الانسانية المغفور له بإذن الله سمو الشيخ صباح الأحمد الذي أرسى أسسا متينة للعمل الانساني حظي بتقدير العالم حيث سمته الأمم المتحدة قائدا للعمل الانساني والكويت مركزا عالميا للعمل الانساني.

وبين ان هذا المشروع الذي يتكون من مستوصف متكامل ومعهد تدريب مهني ومسجد سيسهم في تقديم خدمات نوعية للمواطنين وتخفيف العبء على السلطة المحلية في المحافظة التي تتحمل أكثر من مليوني نازح من المحافظات الأخرى مثمنا اسهامات جمعية الشيخ عبدالله النوري ودعمها الانساني ومشاريعها النوعية المشهودة في مأرب ومختلف مناطق اليمن.وأكد أن هذا الدعم الانساني من الأشقاء في الكويت للشعب اليمني في مثل هذه الظروف الصعبة سيخلد في ذاكرة الأجيال اليمنية.

من جانبه، قال المدير التنفيذي ل(مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية) المنفذة للمشروع طارق لكمان في تصريح إن هذا المشروع النوعي يأتي تخليدا لذكرى الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي شهد العالم على مكانته ودوره المؤثر في خدمة الانسانية.

وأضاف أن الشعب اليمني في مختلف المحافظات شاهد على المبادرات الانسانية والتنموية التي دعمها وشجعها سمو الأمير الراحل والتي اسهمت بشكل كبير وملموس في تخفيف معاناة اليمنيين في ظل الظروف التي يمرون بها.

وأوضح أن هذا المشروع سيشكل رافدا تنمويا يعزز من قدرة السلطة المحلية ومكاتبها المختلفة على توفير الخدمات للمواطنين في المحافظة التي أصبحت ملاذا للنازحين من مختلف المناطق اليمنية.

وأعرب عن بالغ الشكر والتقدير لجمعية النوري لدعمها وتمويلها هذا المشروع وللكويت على مواصلة دعمها الانساني والتنموي لليمن في جميع المجالات.

