وزراء الحقائب الاقتصادية.. يستقرئون الأوضاع بالتقارير

مال وأعمال

بدأ وزراء الحقائب الاقتصادية، عملهم باستقراء الاوضاع الداخلية لوزاراتهم، حيث طلبوا تقييم شامل للامور، خاصة المالية منها والإدارية، فيما اعتبرته مصادر إيذاناً بتغييرات وتعديلات واسعة مرتقبة، تستهدف في مجملها تحسين وضع الكويت على المؤشرات الدولية ومحاصرة العجز، ورفع كفاءة انجاز المشروعات التنموية.

وقالت المصادر ان عنوان المرحلة اقتصاديا، هو التشدد الحكومي في التعامل مع ملفات الفساد والهدر في الإنفاق، مشيرة إلى أن أولى ملفات أعضاء الحكومة الجديدة ستركز بشكل أساسي على الدفع بوتيرة الانجازات الحكومية في المشاريع التي تتولى كل وزارة إنجازها، مع إجراء تقييم شامل لكل المشاريع المدرجة في خطة كل وزارة.

وأوضحت المصادر أن تلك المراجعة الشاملة تستهدف وضع كل دينار ينفق على تلك المشروعات في موضعها الصحيح، مع الالتزام التام بوقف الهدر في النفقات في ظل العجز المزمن الذي تواجهه ميزانية الكويت في العام المالي الحالي 2020/2021.

وأوضحت المصادر أن توجيهات عليا صدرت لكل الوزارات والمؤسسات المستقلة بضرورة التنسيق وخلق آلية عمل موحدة تقضي على التشابك بين الجهات الحكومية في الاختصاصات وتعزز في الوقت نفسه من وتيرة إنجاز المشاريع التنموية التي لم تشهد حتى الآن انجاز مشروع واحد من بين 135 مشروعاً المدرجة في خطط التنمية، فيما لم يتعد الانفاق حاجز 360 مليون دينار من إجمالي 1.9 مليار تم رصدها لتلك المشروعات.

وقالت إن كل عضو من أعضاء الحكومة يستهدف ترشيد الهيكل المالي والإداري والسعي للاستفادة بجميع العناصر البشرية الموجودة لديه من خلال التركيز على تأهيل وتطوير قدرات موظفي الدولة من العمالة الوطنية.

