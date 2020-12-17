الكويت للاستثمارات الرقمية والطاقة النظيفة

مال وأعمال

تستهدف الكويت ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال الاقتصاد الرقمي، والطاقة النظيفة، والذي أثبتت جائحة كورونا قدرتهما على تعزيز الايرادات غير النفطية ورفع مصدات الدولة المالية، بالإضافة إلى العمل على تطوير التشريعات المعمول بها حالياً لتهيئة بيئة الأعمال لاستيعاب مثل تلك الاستثمارات في السوق المحلي. وبينت المصادر أن تلك التوجهات تتسق والرؤية التنموية للكويت التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وتحقيق رؤية كويت جديدة 2035 والتي تمثل أحد أهم الثوابت التنموية التي تسعى الكويت لتطبيقها من أجل استيعاب القادمين الجدد إلى سوق العمل وتطوير قدراتهم في مختلف المجالات.

