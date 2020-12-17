28.2 مليار دينار الاستثمار الدولي للكويت بنهاية يونيو الماضي

مال وأعمال

كشفت بيانات حكومية رسمية عن تسجيل الاستثمار الدولي للكويت، ارتفاعاً سنوياً تجاوز حاجز المليار دينار بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 2020، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019.

ووفق الأرقام ربع السنوية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، فقد بلغ حجم الاستثمار الدولي للكويت بنهاية الربع الثاني من 2020 حوالي 28.2 مليار دينار مقابل 26.9 ملياراً للفترة نفسها من 2019. وتتضمن تلك الاستثمارات الأرصدة الخارجية لجميع القطاعات عدا الحكومة العامة، وبالنسبة للحكومة العامة: متضمنة فقط ضمن بيانات الائتمان التجاري وقروض الصندوق الكويتي للتنمية. وفي سياق متصل، شهدت قيمة معاملات البطاقات الائتمانية خلال فترة الربع الثاني من العام الحالي 2020، تراجعاً اقترب من حاجز الملياري دينار مقارنة بالربع الأول من العام الحالي الممتد من يناير إلى نهاية مارس، حيث بلغت قيمة تلك المعاملات بنهاية الربع الثاني بواقع 3.2 مليارات دينار موزعة على نقاط البيع بقيمة 1.3 ملياراً وأجهزة السحب الآلي بواقع 1.9 ملياراً، مقابل 5 مليارات دينار بنهاية الربع الأول.

وبينت الأرقام أن أرصدة الدين الخارجي للكويت ارتفعت بشكل سنوب بالغة 1.8 مليار دينار بالغة 17.08 مليار دينار بنهاية الربع الثاني من 2020، مقابل 15.3 ملياراً في الفترة المناظرة من 2019.

كما رفعت الكويت حيازتها من سندات الخزانة بنهاية شهر أكتوبر 2020 بنسبة 7.53 في المئة على أساس سنوي، وذلك وفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية.

وبلغت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية في أكتوبر 2020 نحو 47.1 مليار دولار، مقابل 43.8 مليار دولار بالشهر ذاته من 2019. وزادت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية بنحو 3.8 مليارات دولار بنهاية الـ10 أشهر الأولى من العام الحالي، إذ كانت تبلغ بنهاية 2019 نحو 43.3 مليار دولار.

