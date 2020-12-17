البدر: أحمد المطير.. علامة في تاريخ النفط الكويتي

مال وأعمال

نعى الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية وليد البدر العم الفاضل احمد عبدالمحسن المطير قائلا في كلمته للعاملين انه كما كان يعمل بصمت طوال سنوات حياته، فقد رحل عن دنيانا الفانية بصمت، ليلقى ربه تاركاً وراءه سيرة حسنة، ومواقف وأعمالا ستظل محفورة في السجل التاريخي لشركة البترول الوطنية الكويتية، والقطاع النفطي الكويتي، وفي ذاكرة جميع من عاصروه، وأولئك الذين تتلمذوا على يديه، واستفادوا من خلاصة تجاربه وخبراته.

وتولّى الفقيد رئاسة مجلس ادارة «البترول الوطنية» خلال الفترة من عام 1971 وحتى عام 1998، وهي فترة طويلة، شهدت تحولات وانجازات كثيرة، كما لا شك انها مرت بمنعطفات تاريخية، وواجهت العديد من المصاعب والتحديات، التي تعامل معها الفقيد بحرص ودراية وحنكة، مكّنته من تجاوزها بنجاح، وقيادة الشركة نحو التوسع في مشاريعها، وترسيخ دعائمها، وتعزيز مكانتها.

ان من الصعوبة الاحاطة في هذا الحيز المحدود بجميع اعمال وانجازات الفقيد، فالقائمة تطول، الاّ انه يمكن الاشارة في هذا الصدد الى التطور الذي شهدته الشركة تحت قيادته فيما يتعلق بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، والتوسع في فتح اسواق عالمية جديدة امام منتجات الشركة، كما اصبحت الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود «كافكو» في عام 1973 مملوكة بالكامل للبترول الوطنية.

ولعل من اهم المحطات التاريخية المهمة في تلك المرحلة كان تأميم الشركة في عام 1975، لتنتقل ملكيتها بالكامل لحكومة الكويت، كما اصبحت مصفاتا ميناء الأحمدي وميناء عبدالله ومصنع اسالة الغاز من ضمن املاك الشركة، لتضاف جميعها الى مصفاة الشعبية.

ومن المحطات الأخرى التي لا تقل اهمية كارثة الغزو العراقي في عام 1990، حيث برز نشاط موظفي الشركة في تأمين وتوفير الاحتياجات الأساسية من الوقود للمواطنين والمقيمين، وساهمت الشركة آنذاك في دعم المقاومة، ونجحت في اخفاء الوثائق والبيانات الخاصة بمرافقها، وهو ما جنبها التلف او الضياع على ايدي افراد الجيش المحتل.

ولم تكن هذه سوى لمحة سريعة لمجموعة من الأحداث والتطورات التي شهدتها شركتنا تحت قيادة هذه الشخصية الفذة، التي اتسمت بالهدوء والتواضع وحسن الادارة، فأصبحت بصفاتها وعطاءاتها جزءاً مهماً وعلامة مضيئة، ليس في تاريخ «البترول الوطنية» فحسب، بل في تاريخ القطاع النفطي الكويتي، الذي اسهم الراحل بتطويره ونقله الى مراتب متقدمة على المستويين الاقليمي والعالمي.

نسأل الله -عز وجل- ان يرحم فقيدنا الكبير العم احمد عبدالمحسن المطير، ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم اهله وذويه، ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

