فائض الكويت التجاري مع اليابان تراجع %22

مال وأعمال

أظهرت بيانات حكومية ان فائض الكويت التجاري مع اليابان تراجع للمرة الثامنة على التوالي في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 21?9 في المئة عن العام السابق ليصل الى 22?2 مليار ين ياباني (214 مليون دولار) بسبب تراجع الصادرات.

وقالت وزارة المالية اليابانية في تقرير اولي انه رغم هذا التراجع فان فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل ايجابيا 12 عاما و10 اشهر اذ لا تزال الصادرات تعوض قيمة الواردات.

واضافت ان اجمالي الصادرات الكويتية الى اليابان انخفض للمرة الثامنة على التوالي في الشهر الماضي بنسبة 20?0 في المئة على اساس سنوي ليصل الى 38?0 مليار ين ياباني (367 مليون دولار ) فيما تراجعت الواردات من اليابان للمرة السابعة على التوالي بنسبة 17?1 في المئة لتصل الى 15?9 مليار ين ياباني (153 مليون دولار).

ولفتت الوزارة الى ان فائض الشرق الاوسط التجاري مع اليابان انخفض في الشهر الماضي بنسبة 59?1 في المئة ليصل الى 199?9 مليار ين ياباني (1?9 مليار دولار) مع تقلص الصادرات المتجهة الى اليابان من المنطقة بنسبة 45?9 في المئة مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت ان النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى والتي تمثل نسبة 93?2 في المئة من اجمالي صادرات المنطقة الى اليابان انخفضت بنسبة 47?6 في المئة فيما انكمشت واردات المنطقة من اليابان بنسبة 15?8 في المئة متضررة من تباطؤ الطلب على السيارات والمواد المصنعة والآلات الكهربائية. وذكرت الوزارة ان ثالث اكبر اقتصاد في العالم سجل في الشهر الماضي فائضا عالميا للمرة الخامسة على التوالي بقيمة 366?8 مليار ين ياباني (3?5 مليارات دولار) الا ان اجمالي الصادرات اليابانية انخفض بنسبة 4?2 في المئة عن العام السابق اذ ظل الطلب العالمي وخاصة على الصلب والوقود المعدني والمركبات ضعيفا وسط جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

ووفقا للتقرير انخفضت واردات اليابان ايضا بنسبة 11?1 في المئة بسبب انخفاض فواتير الطاقة وخاصة النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم.واشار التقرير الى ان الصين ظلت اكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.

