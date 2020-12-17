الضغوطات البيعية تحاصر البورصة

مال وأعمال

عادت البورصة للمنطقة الحمراء خلال جلسة الامس مع عودة الضغوطات البيعية على الاسهم القيادية مما ساهم في تراجع القيمة السوقية بنحو 0.26 في المئة وبقيمة 87 مليون دينار من 32.53 مليار دينار في جلسة الثلاثاء، الى 32.443 مليار دينار في جلسة امس، لتنخفض القيمة السوقية للسوق الأول بنحو 37 مليون دينار وبنسبة 0.15 في المئة من 23.921 مليار دينار الى 23.884 مليار دينار، كما تراجعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.6 في المئة وبقيمة 51 مليون دينار لتنخفض من 8.609 مليارات دينار الى 8.558 مليارات دينار.

وحققت السيولة تراجعاً بنحو 5.6 في المئة لتصل الى 36.2 مليون دينار مقابل 38 مليون دينار في جلسة الاثنين، وزادت احجام التداول بواقع 5.6 في المئة لتصل الى 237.44 مليون سهم مقابل 224.7 مليون سهم.

تراجع مؤشر السوق الأول بمعدل 0.15 في المئة وبنحو 9.3 نقاط ليرتفع من 6110.9 نقطة الى 6101.58 نقطة، كما انخفض المؤشر العام بنسبة 0.26 في المئة، وبنحو 14.9 نقاط من 5599.21 نقطة الى 5584.34 نقطة.

كما سجل المؤشر الرئيس تراجعا بنحو 0.6 في المئة وبنحو 26.6 نقطة من 4592.29 نقطة الى 4565.67 نقطة، كما هبط المؤشر الرئيس 50 بـ 26.8 نقطة وبنسبة 0.6 في المئة من 4687 نقطة الى 4660.18 نقطة.

وسجلت مؤشرات 11 قطاعاً هبوطاً امس بصدارة التأمين بانخفاض نسبته 1.72 في المئة، بينما ارتفع قطاعا العقار والمنافع فقط بنسب بلغت 0.26 في المئة و0.36 في المئة على التوالي.

على صعيد الأسهم، تصدر سهم «العقارية» القائمة الحمراء بانخفاض نسبته 6.12 في المئة، فيما تصدر سهم «حيات كوم» القائمة الخضراء مرتفعاً بنحو 18.24 في المئة.

وحقق سهم «زين» انشط سيولة بالبورصة بقيمة 4.38 ملايين دينار مُتراجعاً بنحو 0.16 في المئة، بينما تصدر سهم «أعيان للاجارة» نشاط الكميات بتداول 31.76 مليون سهم مُرتفعاً بنسبة 1.24 في المئة.

