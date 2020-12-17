«المتحد»: 20 رابحاً في سحب «الحصاد»

مال وأعمال

قام البنك الأهلي المتحد امس باجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الاسلامي، حساب السحب على الجوائز الاسلامي الأول في الكويت والحاصل على «جائزة افضل برنامج ادخار فى الكويت للعام 2019» من مجلة بانكر ميدل ايست المرموقة، وذلك نظرا للعديد من المميزات التي ينفرد بها، حيث يقدم لعملائه اكبر عدد من فرص للفوز على مدار العام من خلال ما يزيد عن 800 جائزة سنويا واستطاع ان يعيد رسم حياة الآلاف من الرابحين من سعداء الحظ.

وأسفر السحب عن حصول 20 فائزا على 1000 دينار لكل منهم وهم: محمد سليمان البصيري، ومجبل عبدالله العازمي، وعارف عبدالرحمن جودة، وغضبان خيرالله محمد، ومحبوبة عباس الصفار، وأحمد عبدالمحسن العمر، وفهد عبدالرحمن السميط، وعثمان محمد القاطي، وعبدالرزاق مشاى الشمري، وعايشة الصفار، وعبدالله رياض الرباح، وريم عبدالواحد زمان، ونوير صلبي المطيري، ورمضان سعيد كوتة، وعمروعبدالمنعم عاشور، وصالح جزاء الحربي، وهيا سعيد محمد، عبدالوهاب عبدالله الوزان، وماكين ميشال ريبيلو، ونبيل خليفة العجيل.

والجدير بالذكر، ان سحوبات الحصاد تتضمن العديد من الجوائز التي من بينها جائزة قيمتها 100 ألف دينار في كل من العيدين. وتبقى الجائزة الربع سنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار اهم ما يطمح اليه العملاء لتحقيق احلامهم وتطلعاتهم. كل ذلك مع وجود سحب شهري على جائزة بقيمة 100 ألف دينار، بالاضافة الى 20 جائزة اسبوعية بقيمة الف دينار لكل رابح. اضافة الى ذلك، لأول مرة في الكويت، تم تقديم «سحب الأفضلية» الربع سنوي بقيمة 25 ألف دينار حصريا للعملاء الذين لم يفوزوا بأي من جوائز الحصاد الاسلامي خلال السنوات الخمس الأخيرة بشرط مرور عام على فتح حساباتهم وتتيح كل 50 دينارا في حساب العملاء ضمن هذه الفئة فرصة واحدة للمشاركة في السحب.

