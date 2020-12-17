الجدعان: ميزانية السعودية بلا ضرائب جديدة

مال وأعمال

تتوقع السعودية تلقي توزيعات بما يصل الى 25 مليار ريال (6.7 مليارات دولار) هذا العام من صندوقها السيادي للثروة، صندوق الاستثمارات العامة، كاجراء لمرة واحدة.

وبعد الاعلان عن ميزانية السعودية لعام 2021، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان: «طلبنا جزءاً من توزيعات الأرباح، لذا من المحتمل ان نتلقى حوالي 15 الى 25 مليار ريال سعودي كتوزيعات ارباح من صندوق الاستثمارات العامة»، وفقا لما نقلته «رويترز».

وقال ان تلقي التوزيعات من ارباح الصندوق كان قراراً استثنائياً، وان الحكومة لا تخطط بشكل عام لطلب توزيعات ارباح من الصندوق في المستقبل.

وقال الجدعان انه ليست هناك خطط حالية لرفع الضرائب، وعندما سئل عن فرض ضريبة على الدخل، قال انه ليس مطروحا.

وقال الجدعان ان تحويل 40 مليار دولار هذا العام من البنك المركزي السعودي الى صندوق الاستثمارات العامة لدعم استثماراته كان «تحويلا استثنائياً جداً في عام استثنائي جداً»، مضيفا انه ليست هناك خطط في الوقت الحالي لعمل تحويلات اخرى من هذا النوع.

وقال الجدعان ان الصندوق استثمر اغلب تلك الأموال في الخارج وحقق ربحاً يزيد عن 19 في المئة في فترة سبعة او ثمانية اشهر.

وقال ان العجز في العام المقبل، والذي من المتوقع بلوغه 141 مليار ريال، ستجري تغطيته عن طريق مبيعات ديون و«سحب محدود جداً» من الاحتياطيات السعودية وبيع اصول لوزارة المالية اذا دعت الحاجة.

وقال الجدعان ان السعودية شهدت عشر صفقات خصخصة هذا العام في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم وتحلية ومعالجة المياه وقطاعات اخرى. وبالنظر للمستقبل، توقع مزيداً من صفقات الخصخصة في تلك القطاعات، وكذلك في قطاع الموانئ.

