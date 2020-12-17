هبوط أسعار النفط

مال وأعمال

نزلت أسعار النفط بفعل زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة وبسبب استمرار مخاوف المستثمرين حيال تراجع الطلب على الوقود في ظل تشديد اجراءات العزل العام في أوروبا لمكافحة جائحة «كورونا». وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا أو ما يعادل 0.3 % الى 50.61 دولاراً للبرميل بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتا أو ما يعادل 0.3 % الى 47.49 دولاراً للبرميل. وزادت مخزونات الخام مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في 11 ديسمبر الى نحو 495 مليون برميل وفقا لمعهد البترول الأميركي.

