بروييت: التشارك مع الكويت والخليج في تقنيات النفط

مال وأعمال

اكد وزير الطاقة الأميركي دان بروييت اننا نود أن نتشارك مع الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في تطوير تقنيات الطاقة لافتا الى اننا نعتقد أنهم مهمون جدا جدا ونود أن نراهم يأتون الى السوق في أسرع وقت ممكن.

وقال بروييت صحافي عبر الهاتف حضرته «النهار» اننا رأينا استقرار أسواق النفط العالمية خلال فترة الجائحة وذلك بسبب تراجع الطلب، حيث اجتمعت العديد من الدول لمساعدة بعضها البعض، وأعتقد أن هذه العملية تعمل بشكل جيد للغاية. اذا كانت نية الايرانيين زعزعة هذا الاستقرار، أعتقد أنك سترى الدول تتفاعل وفقا لذلك.

وقال الوزير الاميركي الى أن هناك العديد من الفرص للاستثمار في المنطقة ومنها دول مثل الامارات العربية المتحدة، تتجه نحو الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء في المنطقة. وبينما أنتجت الولايات المتحدة العديد من التقنيات التي نراها الآن تأتي الى السوق، تمكن آخرون من أخذ هذه التقنيات وتطويرها بطرق لم يكن بامكاننا توقعها قبل 20 عاما فقط. ونود أن نشجع ذلك؛ نود متابعة تلك الفرص معهم. وأعتقد أنه بالنسبة للمستثمرين الأميركيين، بالنسبة للشركات الأميركية، فانه يمنع - انه يوفر فرصة فريدة لأشياء مثل تخزين البطاريات، نحن نتحرك بقوة في الولايات المتحدة لتطوير الجيل التالي من بطاريات التخزين، والتي سيشمل بعضها بطاريات الحالة الصلبة التي ستتيح فرص تخزين على نطاق الشبكة.

فرص الاستثمار الإقليمي

وكشف بروييت انه ناقش مع نظرائه من منطقة الشرق الاوسط فرص الاستثمار الاقليمي في الطاقة والترابط في الشرق الأوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال اننا عقدنا اجتماعا مطولا في الامارات العربية المتحدة مع نظرائنا هنا وكذلك في البحرين واسرائيل، والمباحثات كانت مثيرة للغاية حيث ان هذه المحادثات بدأت في وقت سابق من هذا العام، وكان ذلك جزء من اتفاقيات «ابراهيم».

واضاف: المحادثات ركزت على الأشياء التي يمكننا القيام بها معا، نحن الأربعة معا، والتي من شأنها تعزيز وزيادة فرص الترابط للدول التي تبحث عن هؤلاء هنا في المنطقة. تحدثنا عن الكهرباء كنقطة انطلاق، كما تحدثنا عن خطوط أنابيب الغاز الطبيعي وحركة الغاز الطبيعي في جميع أنحاء المنطقة، وينصب التركيز الكامل والغرض الكامل من المحادثة على توفير طاقة قليلة الكلفة والوصول الى الطاقة للجميع في المنطقة.

لذا فان أحد المكاسب السريعة التي حققناها هو بدء المباحثات، ونتطلع الى جولة ثانية من المباحثات، والتي ستحدث في وقت مبكر من شهر يناير المقبل ومن المحتمل أن تشمل المزيد من البلدان من المنطقة.

واضاف اننا تحدثنا بايجاز عن الدعوات التي ربما توجه الى عمان، والسودان، والمغرب، والسلطة الفلسطينية، وكذلك الى المملكة العربية السعودية والأردن، لذلك ستنطلق تلك الدعوات قريبا جدا. نأمل أن يقبلوا بها وسنعقد هذا الاجتماع فعليا في يناير.

وقال: ان المباحثات التي أجريتها شملت الامور التقنية المختلفة التي نراها تأتي الى الأسواق في الولايات المتحدة، وبعض التقنيات التي نطورها في مختبراتنا الوطنية في وزارة الطاقة، وهذا هدفنا، الرغبة في مشاركة بعض من هذا العمل العلمي مع الدول الموجودة هنا في الشرق الأوسط.

شراكة

واوضح ان لقاءه مع شركائه من الامارات والبحرين واسرائيل ستخلق شركاء ومرحبا باي طرف او دولة اخرى ترغب في الانضمام الى هذه الشراكة في يناير المقبل.

وفي رده على سؤال حول نوع الشراكات التي تبحث عنها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط واذا ما كان هذا الامر سيتغير مع ادارة جديدة في البيت الأبيض.

قال: حسنا، لا يمكنني التحدث الى أي ادارة جديدة قد تأتي على الطريق، لكني أشك في أن العمل الجيد الذي بدأ بين بلادنا، بما في ذلك مصر - وأعلم أن مصر لديها علاقة عظيمة مع اسرائيل. لقد أجروا بعض المحادثات في اطار منظمة تسمى منتدى غاز شرق المتوسط، ونتوقع أن تستمر هذه الأنواع من المحادثات بالتأكيد. هدفنا في الولايات المتحدة ومصلحتنا هنا، مرة أخرى، انتاج الطاقة واتاحتها للمنطقة، ولكن أيضا لخلق فرص اقتصادية لمصر واسرائيل وللآخرين الذين يرغبون في توفير الغاز الطبيعي أو ربما النفط الخام. النفط للآخرين في العالم.

واضاف لقد رأينا دولا في أوروبا، على سبيل المثال، أصبحت في رأينا تعتمد بشكل مفرط على دول مثل روسيا ولكن يمكن الحد من ذلك من خلال استخدام غاز شرق المتوسط ??القادم من مصر لتزويد أوروبا، نعتقد أن هذا هدف جيوسياسي مهم للغاية ليس فقط للولايات المتحدة ولكن للشرق الأوسط أيضا. وبقدر ما يمكننا دعوة الشركات الأميركية أو المستثمرين الأميركيين لمواصلة تطوير هذه الأنواع من المشاريع، سنواصل تشجيعها.

إمدادات إيران

وفي رده على سؤال عن افصاح دول المنطقة من مخاوف تتعلق بجرأة ايران التي تتطلع الى جلب براميل نفط اضافية الى السوق العام وتصريحات الرئيس روحاني، الذي قال ان بلاده تستعد لجلب امدادات اضافية في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. والاجراءات الاضافية التي ستتخذها الادارة المنتهية ولايتها لتقييد الصادرات الايرانية بالاضافة الى الحد الأقصى من الضغط المطبق حاليا اوضح برويليت اننا نعتقد أن حملة الضغط الأقصى التي بدأتها الولايات المتحدة منذ سنوات عدة، قبل عامين أو ثلاثة أعوام على ايران، ستستمر، وهناك عدد من الأسباب لذلك. وأعتقد أن العديد من الدول حول العالم ما زالت تعتبر ايران فاعلا خبيثا.

واضاف: لقد شهدنا نشاطا ارهابيا، في كثير من الحالات مدعوما من ايران أو وكلاء ايران في جميع أنحاء العالم، والى أن يتوقف هذا النشاط وحتى يتغير هذا السلوك، أعتقد أنك ستشهد استمرار حملة الضغط الأقصى.

وعن الأهداف أو الاهتمامات والطلبات المحددة لاسرائيل من الدول العربية؟ واذا ما كان وجهت الدعوات الى مصر والمغرب والسلطة الفلسطينية اجاب بروييت: لا، لم نفعل لقد اتفقنا بتوجيه الدعوات، وسيتم ذلك قريبا جدا وسنقوم ببعض أعمال التنسيق الاضافية من جانبنا قبل خروجها بالفعل. لكنني أتوقع ذلك في القريب العاجل.

منتدى غاز شرق المتوسط

واضاف: تحدثنا عن الفرص التي قد تكون موجودة بالفعل. كان هناك بعض العمل الجيد الذي تم القيام به، كما ذكرت سابقا، في منتدى غاز شرق المتوسط ??حول حركة الغاز في جميع أنحاء المنطقة مع اسرائيل ومصر، تحدثنا عن خط أنابيب Tipline. نعتقد أن هناك بعض الفرص اضافة الى حركة كل من النفط الخام وربما المنتجات الأخرى في خط الأنابيب هذا الذي يمتد من ايلات الى عسقلان، ونعتقد أن هناك بعض الفرص. فيما يتعلق بحركة الكهرباء، والأهم من ذلك، أن ما ناقشناه على وجه التحديد كان الفرصة الهائلة التي لدينا لتحريك الهيدروجين المحتمل، وتطوير الهيدروجين وحركة الهيدروجين في جميع أنحاء منطقة. يبدو أن هناك قدرا لا بأس به من الاهتمام بهذه التقنيات أيضا، لذلك ناقشنا ذلك باسهاب اليوم أيضا.

هياكل تنظيمية

وحول كيفية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال الطاقة الأورومتوسطي اجاب الوزير الاميركي أعتقد أن أحد الأشياء التي ركزنا عليها هو - توفير ما نشير اليه في الولايات المتحدة على أنه اليقين التنظيمي والشفافية، بالنسبة لأولئك الذين هم على دراية بالبنية القانونية لدينا وممارسة الأعمال التجارية هناك، نعتقد أنه من المهم جدا أن نقدم أشياء مثل اليقين من العقود وحرمة العقود. عند التوقيع على صفقة، هذه هي المفاهيم القانونية الأساسية التي نعتقد أنها مهمة، لقد وفروا على مر السنين قدرا هائلا من اليقين للمستثمرين. نعتقد أنه عندما ننظر الى الشرق الأوسط والى بلدان في افريقيا من المهم بالنسبة لنا وضع هذه الأنواع من المبادئ. ومن المهم أيضا بالنسبة لنا انشاء هياكل تنظيمية تتسم بالشفافية، بحيث يفهم الأشخاص ماهية القواعد ويمكنهم اتباعها قبل القيام بالاستثمارات. هذه مجرد مفاهيم مهمة كنا نناقشها مع شركائنا في جميع أنحاء العالم، وقد لقي استقبالهم ترحيبا جيدا للغاية.

نعمل مع العراق للتوصل لاتفاق لـ «غاز كردستان»

حول تصريحات وزير اقليم كردستان العراق على وسائل التواصل الاجتماعي حول العمل مع الولايات المتحدة لتطوير الغاز في المنطقة شبه المستقلة قال بروييت: بالتأكيد سنجري دراسة ونعمل بشكل وثيق مع رئيس الوزراء ومكتبه، ستكون هذه الدراسة جاهزة في نهاية الشهر وأنا على دراية بالمباحثات النشيطة التي تحدث في مكتبه وكذلك بعض المستثمرين والمنتجين الأميركيين، وأتوقع التوصل الى اتفاق قريبا جدا، وإذا تمكنا من حل هذه الأمور بسرعة كبيرة، أعتقد أننا سنرى بعض التطور الاضافي في إقليم كردستان من المستثمرين الأميركيين.

