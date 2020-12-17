«المحاسبين»: معيار «IFRS 16» يعزز شفافية البيانات المالية

مال وأعمال

شددت جمعية المحاسبين والمراجعين على أهمية تطبيق المعايير الدولية باعتبارها لغة قراءة البيانات المالية وتحليلها بغرض التسهيل على الممولين والمستثمرين والادارة وفهمها بصورة موحدة وهو الأمر الذي يضمن شفافيتها للمساهمين وكذلك للمستثمرين في مختلف القطاعات.

وفي هذا السياق، أشار عضو مجلس ادارة الجمعية عبد الله العيسى الى أنه لا يمكن قياس الفائدة من تطبيق المعايير الدولية على 5 بالمئة من الشركات في الكويت وذلك بمناسبة تطبيق المعيار الدولي IFRS 16 والذي يتخوف البعض من تطبيقه.

وأوضح أن الولايات المتحده تطبق شيئا شبيها بالمعايير المحاسبة الدولية GAAP general accepted accounting principles وهي طريقة عرض مختلفة قليلا عن معايير المحاسبة الدولية IFRS، مبيناً أن هناك لجانا مشتركة بين الجانبين لتقليل الاختلافات وتوحيدها والتي شهدت تضاؤلاً في السنوات العشر الأخيرة. وتطرق العيسى الى المعيار المحاسبي الدولي IFRS 16، والذي اعتبره حديث الساعة، حيث أشار الى أن المعيار - للأسف لم يتم استيعابه حتى الآن- ولم يستسغه البعض، مستدركاً! المعيار الدولي 16، بصورة مبسطة، يتعلق بعقود الايجار المحددة بأكثر من 12 شهرا، والتي حصل عليها التغيير، حيث وجب الافصاح عن الالتزام الايجاري الذي يفوق 12 شهراً ورسملته واستهلاكه طول فترة العقد وذلك مما يسهم في وضوح البيانات المالية على مستقبل التزامات المنشأة تجاه الغير ويعطي قراءة أكثر واقعية للالتزامات المستقبلية على المنشأة وتحليلها بصورة أكثر دقة وشفافية.

وحول دور جمعية المحاسبين والمراجعين في تنظيم المهنة، بين العيسى أن الجمعية قدمت في عام 2019 الى رئيس الوزراء في حينها اقتراحا لانشاء هيئة المحاسبين القانونيين لتنظم أعمال المهنة وقوانينها وعمل الدراسات والأبحاث الخاصة بأعمال المهنة وتطويرها ولم تجد استحسانا في وقتها.

وأشار العيسى الى أن الجمعية اقترحت على رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في أغسطس 2020 أهمية انشاء وحدة تختص بأعمال المحاسبين وقدمت فكرة للمقترح ولاقت استحسانا في حال أن الوحدة تمول نفسها دون الحاجة من الدولة الا انه لم يتم الرد علينا لهذا اليوم بهذا الخصوص.

