«الأهلي» طرح حزمة مطوّرة من مزايا السفر لحاملي «فيزا إنفينيت»

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن طرح حزمة جديدة مطورة من المنافع الحصرية لحملة بطاقة ائتمان فيزا انفينيت من خلال شراكته الاستراتيجية مع «بيرل أسيست» Pearl Assist.

بالتزامن مع اعادة فتح المجال الجوي أمام رحلات الطيران وبدء العملاء بالتخطيط لرحلاتهم، أصبح بامكان حاملي بطاقات ائتمان فيزا انفينيت من البنك الأهلي الكويتي الاستفادة من خدمتين جديدتين وحصريتين أضيفتا الى البطاقة، وهما، التأمين العائلي لتكاليف فيروس كورونا المستجد أثناء السفر، والحجز المسبق للأماكن في قاعة اللؤلؤة بمطار الكويت.

وتشمل مزايا التأمين العائلي لتكاليف فيروس كورونا المستجد أثناء السفر، تغطية التأمين الصحي وتكاليف العلاج في الخارج وعلاج الأسنان في الحالات الطارئة والحوادث الشخصية والمزيد غيرها.

ومن خلال خاصية الحجز المسبق للأماكن المتاحة في قاعة اللؤلؤة عن طريق خدمة «بيرل أسيست» من البنك الأهلي الكويتي، سيتمكن العملاء من تجنب الانتظار عن طريق الحجز المسبق لأماكنهم عندما يتم تأكيد مواعيد رحلاتهم. كما توفر البطاقة لحامليها خدمة الاستقبال والمساعدة (Meet and Assist) المجانية عند الوصول والمغادرة عن طريق مطار الكويت الدولي، في المبنى رقم 1 والمبنى رقم 5، بالاضافة الى خدمة تسليم الامتعة المتوفرة لهم مجاناً عند الوصول الى مطار الكويت الدولي - المبنى رقم 1.

وللاستفادة من خدمات «بيرل أسيست»، لا يتطلب الأمر من العملاء سوى زيارة الموقع الالكتروني https://.abk.pearlassist.com وادخال رقم البطاقة المدنية الخاص بهم واختيار الخدمة المطلوبة.

وبالاضافة لذلك، تم تزويد بطاقة فيزا انفينيت مسبقاً بالعديد من المنافع الحصرية التي من ضمنها ميزة الدخول مجاناً لشخصين الى صالات الانتظار المتوفرة في أكثر من 1000 مطار حول العالم، وكذلك الحصول على تأمين مجاني أثناء السفر عند القيام بشراء تذاكر السفر باستخدام البطاقة.

ومن خلال استخدام خاصية Tap ‹n› Go وميزة الدفع الآمن «Secure Pay» من البنك الأهلي الكويتي، سيحظى حاملو بطاقة فيزا انفينيت من البنك الأهلي الكويتي بامكانية اجراء معاملات الدفع بشكل أسرع وأكثر أماناً، في حين سيكون بمقدورهم في الوقت ذاته كسب حتى 6 أميال مقابل كل دينار واحد ينفقونه أثناء السفر.

