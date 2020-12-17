تمديد تصاريح تصدير الطاقة لـ 2050

مال وأعمال

وفي رده على سؤال يتعلق بتمديد تصاريح تصدير الطاقة حتى عام 2050. والحديث عن مقدار الطاقة التي يمكن أن يتوقعها على المدى القصير وأسواق التصدير التي تبحث عنها للغاز الطبيعي المسال الأميركي واذا ما كانت هناك مباحثات مع دول مجلس التعاون الخليجي لبيع الغاز المسال قال: هذا ما نريده، هو المزيد - المزيد من السعة والمزيد من الصادرات من الولايات المتحدة. نرى فرصنا ربما في آسيا، وآخرين، حيث يعود الطلب بعد الوباء. كما رأينا جميعا كمنتجي الطاقة في جميع أنحاء العالم، فان منحنى الطلب على المنتجات الخام والمنتجات المكررة ومنتجات الغاز الطبيعي كلها في انخفاض. نحن بحاجة الى عودة هذا الطلب، ولكن عندما تتوقع الولايات المتحدة والامارات العربية المتحدة أن يعود الآخرون الى هذه السوق فسيكون هناك طلب قوي للغاية، اما لانتاج الكهرباء في حالات معينة أو للمنتجات البتروكيماوية حول العالم. واضاف: لذلك نحن نعلم أن هذا سيحدث. السبب وراء تمديد تراخيص التصدير في الولايات المتحدة حتى عام 2050 هو أننا نريد أن نوفر مرة أخرى هذا اليقين التنظيمي الذي تحدثت عنه للتو حتى تتمكن الصناعة من رؤية بوضوح شديد أننا ملتزمون بهذا السوق ونعتزم البقاء فيه لبعض الوقت لذلك، نعتقد أنها الخطوة المناسبة للقيام بها في الولايات المتحدة، ونتطلع الى العمل مع الآخرين في جميع أنحاء العالم، والتعاون معهم أثناء خدمتنا لهذه الأسواق.