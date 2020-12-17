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مال وأعمال

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الذهب بلغ أعلى مستوى


ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوع إذ استند المعدن الأصفر إلى ارتفاع سجله في الجلسة السابقة بفضل آمال لمزيد من التحفيز الأميركي، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بشأن السياسات. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1854.51 دولاراً للأونصة ، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ التاسع من ديسمبر عند 1858.13 دولاراً. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1859.60 دولاراً. وصعد البلاتين الذي يُستخدم في صناعة السيارات 0.5 % إلى 1041.35 دولاراً للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 1045 دولارا في وقت سابق من الجلسة.


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