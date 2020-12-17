خبراء: تعديل قانون الإفلاس يحمي المستثمرين والشركات

مال وأعمال

أشار المدير الشريك في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية والشريك الاستراتيجي لشبكة ليكسيس نكسيس العالمية خليفة الياقوت إلى أن جائحة كورونا كانت سبباً رئيساً في توقف عدد كبير من الأنشطة والفعاليات الاقتصادية ليس على مستوى الكويت فحسب، وإنما على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والعالم.

ولفت الياقوت في كلمته الافتتاحية لفعاليات المنتدى القانوني التجاري الرابع، الذي عقد «أونلاين»، بحضور خبراء القانون محلياً ودولياً أن تلك الاستمرارية مبعث اعتزاز لمجموعة الياقوت والفوزان القانونية في ظل بيئة تعاني قصوراً في بعض التشريعات القانونية والتي تعد ضرورة لجذب الاستثمارات الأجنبية في الكويت.

دعم الشركاء

ومن جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة ليكسيس نيكسيس العالمية غيوم دوروبيكس أن انعقاد المنتدى في نسخته الرابعة لهذا العام رغم تحديات جائحة كورونا يعني الكثير من الأمور المهمة بالنسبة لنا ولشركائنا في الكويت، حيث نستهدف التواجد معهم والاسهام بشكل فعال في القضايا التي يتم طرحها في مثل تلك المنتديات. وأضاف دوروبيكس أن التدريب والتأهيل وتزويد الشركاء بكل ما هو جديد في عالم التشريعات والاستشارات القانونية، إيماناً منا بأن بيئة العمل في الكويت تعد من بين أكثر البيئات جذباً وقدرة على التطور التشريعي.

وقد تناولت الحلقة النقاشية الأولى من المنتدى رؤية على قانون الإفلاس، والتي تناولت القانون وأهميته وكيفية معالجته لقضايا الإفلاس الشائكة، حيث تناول الأمين العام لمركز الكويت للتحكيم التجاري في غرفة تجارة وصناعة الكويت د. أنس التورة أن قانون الإفلاس يعد من القوانين المهمة التي صدرت أخيراً والذي تأخر كثيراً. ولفت أن القانون السابق كان ضعيفاً وغير قادر على مواكبة التطورات الاقتصادية التي شهدتها الكويت في السنوات القليلة الماضية.

وتطرق المؤسس والشريك لمكتب المحاماة د. فيصل الفهد أن قانون الافلاس السابق لم تلب معالجة حقيقية للشركات، مضيفاً أن القانون جاء في وقته ويتميز بأنه قانون متدرج بين التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وأخيراً إعلان الإفلاس.

وأوضح أن القانون لا يحمي المدين وإنما يحمي المشروع التجاري لأنه يضم الكثير من الأسر والأفراد التي تعمل بداخله، مضيفاً أن تقديم طلبات إعادة الهيكلة أو الافلاس تتمتع بمرونة كافية تمكن الجهات الرقابية من مراقبة تلك الشركات.

9 أشهر

واوضح المستشار القانوني في بنك بوبيان د. فايز الكندري أن قانون الإفلاس انتظره الكثيرون من الشركات والبنوك العاملة في السوق طويلاً، لافتاً أن الإفلاس في كل القوانين الاقتصادية العالمية كانت تنظر للإفلاس على أنه المرحلة الأخيرة التي يلجأ إليها المشرع للحفاظ على الشركة التجارية.

وأشار إلى أن قانون الإفلاس تعامل مع المدلسين مع أعضاء مجلس الإدارة، لافتاً أن القانون نص على 308 مواد مقسمة على 8 أبواب وبالتالي أن المشرع وضع كل ما لديه في القانون، دون أن يترك مساحة للائحة التنفيذية.

وأوضح أنه يجب الاسراع بوضع اللائحة التنفيذية، حيث إنه سيتم تنفيذ القانون بعد 3 أشهر من وضع اللائحة، ما يعني أن الكويت لديها 9 أشهر لتطبيق القانون.

«كورونا» والثورة التكنولوجية

وناقشت الحلقة الثانية «كوفيد- 19 والثورة التكنولوجية»، حيث أشار الشريك في «دي ال ايه بيبر» ايمون هولي الذي تناول القوانين الخاصة بأمن البيانات والمعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً أن تلك القوانين باتت ذات أهمية بالغة.

وأشار إلى أن الجائحة عززت الثورة التكنولوجية وإجراء التعاملات الكترونيا وازدهار التجارة الالكترونية، الأمر الذي جعل حماية البيانات الشخصية أمراً بالغ الحماية.

وبدوره، اشار المحامي عبدالله البكر بدوره إلى الأهمية الكبيرة للثورة التكنولوجية التي واكبت فيروس كورونا وتأثيرها الواسع والكبير على القوانين التجارية والاستثمارية والتي شهدت تطورات كبيرة بفضل الثورة التكنولوجية التي شهدتها دول العالم في عقد الاتفاقيات التجارية والاستثمارية.

وتطرق الاستاذ المساعد في كلية القانون جامعة الكويت د. أنور الفزيع إلى أن وسائل الدفع الالكتروني شهدت الكثير من التطورات بسبب تداعيات فيروس كورونا والتي اتخذت الكثير من الوسائل داخل بيئة الأعمال.

وقد أوجدت تلك التطورات في وسائل الدفع الالكتروني البحث في التشريعات القانونية اللازمة لحماية تلك المعاملات، مع البحث عن علاج الثغرات التي قد تشهدها تلك التعاملات، بما يضمن الالتزام بالحقوق والواجبات في مختلف القضايا التي قد تنشأ بسبب تلك التداعيات.

