حرية التعبير وضوابطه

مال وأعمال

تطرقت الحلقة الثالثة من المنتدى للتعديلات المطلوبة على قانون المرئي والمسموع والتي أدارها الأستاذ في جامعة الكويت د. يوسف الياقوت، الذي اشار إلى أن جميع القوانين والتشريعات العالمية أكدت على أن حرية التعبير هو حق أساسي وأصيل في كل الحقوق الممنوحة للأفراد في كل دول العالم، وهي احد الشروط الاساسية للمجتمعات الديموقراطية، مستدركاً بالقول أن من بين التحديات التي تواجه حرية التعبير هو صعوبة تعريف حرية التعبير والقيود المفروضة عليه، مستدركاً أن تلك الحلقة تستهدف مناقشة القوانين والتشريعات المنظمة لحرية التعبير والضوابط المفروضة فيها ومدى تعارضها أو اتفاقها مع المواد الدستورية.

ومن جانبه، أشار د. خليفة الحميدة، أنه يجب إعادة النظر في القوانين الخاصة المرتبطة بالحق في التعبير لمعاناتها في الكثير من موادها من الفوضوية والعمل على جمع تلك التعديلات في قانون واحد.

وأشار إلى أن حرية التعبير تنتهي بأحكام بالغة القسوة تفوق جرائم المال العام، وبالتالي يجب إعادة النظر في تلك العقوبات كون حرية التعبير جزء رئيس من حياة الأفراد والمجتمع، مستدركاً بالقول أن هناك ضوابط في اللجوء لحرية التعبير والتي يجب أن لا تمس كيان المجتمع ومعتقداته.

