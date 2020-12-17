«stc» حصدت 6 جوائز للإبداع من «الملتقى الإعلامي العربي»

مال وأعمال

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن تسلمها 6 جوائز من جوائز الكويت للإبداع بنسختها الثامنة لعام 2020 والمقدمة من الملتقى الإعلامي العربي، وذلك تقديراً لجهودها المتميزة في تقديم الأفكار التسويقية المبتكرة والفيديوهات الدعائية المتميزة والأنشطة والفعاليات التي تبرز مشاركتها في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات.

وقالت الشركة في بيان صحافي، ان التكريم جاء على هامش الحفل الذي أقامته اللجنة المنظمة للملتقى، تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، لتكريم المبدعين والرعاة والمشاركين والمتطوعين وفي مقدمتهم شركة stc.

وأضافت: «تأتي الجائزة تثميناً للفعاليات المتواصلة والدعم المستمر الذي قدمته شركة stc للمجتمع الكويتي على مدار العام 2020، لا سيما في ظل الأوضاع الاستثنائية التي مرت بها البلاد والعالم أجمع في ظل ازمة تفشي فيروس كورونا».

وفي التفاصيل، أشارت الشركة الى ان هذا التكريم الذي تسلمته السيدة دانة الجاسم مدير عام الاتصال المؤسسي في stc نيابة عن الشركة، جاء ايضاً تقديراَ للأفكار الابتكارية والمبدعة التي طرحتها الشركة من خلال فعالياتها الترويجية والتسويقية والخيرية ومبادراتها المجتمعية.

ومن جهتها، قالت الجاسم: «تتمتع جائزة هذا العام بشعور متميز مقارنة بالسنوات السابقة، حيث انها تعد الأولى من نوعها منذ تحويل العلامة التجارية للشركة في حلتها الجديدة، كما انها تأتي تكليلاً لمجهوداتنا خلال العام والتي انصبت على تطبيق استراتيجية الشركة في التحول الرقمي وتعزيز عروض الخدمات والمنتجات المبتكرة لعملائنا من الافراد والشركات».

وأضافت الجاسم: «حرصنا خلال العام 2020 على تعزيز ريادتنا في توفير خدمات الاتصالات الفريدة والرائدة على مستوى الكويت عبر الاستفادة من بنيتنا التحتية القوية وشبكة 5G واسعة التغطية، وفي الوقت نفسه لم نغفل دورنا الحيوي في رد الجميل للمجتمع الكويتي».

وأشارت: «وانسجاماً مع استراتيجيتنا المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية للشركات، ركزنا في فعالياتنا المختلفة على التنوع والاتساع فيما نقدمه من أفكار مع الوضع في الاعتبار مزج الابتكار في كل ما نطلقه من أعمال متعاونين في ذلك مع عدد من شركات الدعاية المتخصصة والابتكارية، كما حرصنا على دعم مختلف القطاعات مثل الرياضي والفني والتعليمي والصحي والمجتمعي بشكل عام، فضلاً عن تلك الفعاليات الداخلية التي تتضمن مشاركة كافة عائلة stc».

وفي الختام تقدمت الجاسم بالشكر الى فريق العمل والقائمين على تنظيم الملتقى الإعلامي العربي، وفي مقدمتهم السيد ماضي الخميس الأمين العام للملتقى على ما يبذله من جهد في سبيل إنجاح هذا الحدث المهم.

هذا وكانت stc قد أطلقت عدد من المبادرات المجتمعية والحملات التوعوية خلال العام 2020 اشتملت مشاركة الشعب الكويتي فرحتهم بالشهر الفضيل، ورعاية فعاليات الاتحاد الكويتي لكرة القدم دعماً للأنشطة الرياضية المحلية، وأنشطة الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم كالد وإطلاق خدمة 5G LIVEBUS الحافلة الذكية والآمنة المدعومة بتقنية الجيل الخامس لحماية الركاب خلال التنقل بكل سهولة وأمان والتي تعد احد ابتكارات النقل المتطورة والأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط..

