عربيات ودوليات

أكدت السلطات المصرية المختصة أمس، أن مصر آمنة وبعيدة عن «حزام الزلازل» ردا على إشاعات انتشرت على مواقع التواصل، في حين طلبت الحكومة من المواطنين البقاء في المنازل بسبب موجة أمطار تصاحبها رياح شديدة جدا.

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، جاد القاضي، حول تكرار الزلازل في مصر خلال الفترة الأخيرة «لدينا كل التفاصيل العلمية والحقائق، ومش من مصلحتنا إخفاء الحقائق على الناس، بل بالعكس، توضيح المعلومة للجميع بيريحنا شخصيا، وكجهة بحثية لما نشوف الناس بتعرف المعلومة بنبقا سعداء للغاية».

وتابع «أحب أقول للمواطنين اطمئنوا جدا، مصر آمنة تماما وبعيدة عن حزام الزلال إطلاقا، بالرغم من حدوث زلازل متكررة خلال الآونة الأخيرة».

وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، عددا من الهزات الأرضية خلال الآونة الأخير منها: يوم 14 نوفمبر الماضي بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر، والثانية يوم 18 نوفمبر بقوة 3.0 درجات على مقياس ريختر، والثالثة وقعت يوم الأحد 22 نوفمبر الماضي بمنطقة الدلتا بقوة 3.5 درجات على مقياس ريختر، ويوم 11 ديسمبر الحالي هزة أرضية بقوة 3.2 درجات على مقياس ريختر، وعلى بعد 19 كم غرب مدينة 6 أكتوبر، والثلاثاء الموافق 15 ديسمبر، هزة أرضية على بعد 12 كم جنوب شرق مدينة العقبة.

في غضون ذلك، اجتاحت موجة من الطقس السيئ أحياء العاصمة القاهرة حيث طلبت الحكومة من المواطنين البقاء في المنازل.

فقد تساقطت أمطار غزيرة على شوارع القاهرة، أمس، في ذروة موجة التقلبات الجوية.

وحذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، من تقلبات الطقس، وعدم استقراره، وسط انخفاض واضح في درجات الحرارة بمعدل 3 درجات على القاهرة والسواحل الشمالية.

ونصح مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية المواطنين الذين يعانون من الحساسية تجاه الرمال والأتربة بعدم التعرض لهذه الموجة حتى لا تتضرر صحتهم.

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وعطلت الدراسة بجميع مدارس الإسكندرية، لإتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية للتعامل مع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، فيما تستمر الدراسة بجامعة الإسكندرية.

وطالب المحافظ المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال الفترة الحالية وعدم النزول من المنازل، إلا في حالة الضرورة القصوى، مشيرا إلى أن موجة الأمطار يصاحبها رياح شديدة جدا.

