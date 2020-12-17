السيسي ومحمد بن زايد بحثا «التصدي المشترك» للتهديدات

عربيات ودوليات

بحث الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أمس مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي يقوم بزيارة إلى مصر سبل التصدي المشترك للتهديدات لأمن واستقرار المنطقة اضافة الى تطوير العلاقات بين مصر والامارات.

وأكد السيسي على التوافق المصري الإماراتي على مواصلة التصدي المشترك للتهديدات لأمن واستقرار المنطقة من قبل تدخلات خارجية تهدف لخدمة أجندات لأطراف لا تريد الخير لدول وشعوب المنطقة. ونوّه إلى أن السنوات الأخيرة أثبتت فاعلية وقوة العلاقات المصرية الإماراتية في مواجهة المخاطر التي استهدفت أمن المنطقة ومصالح شعوبها ومقدرات دولها.

من جهته قال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على حسابه الرسمي بـ«تويتر» «سعدت بلقاء أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة.. بحثنا تعزيز علاقاتنا الأخوية وتطوير مجالات التعاون بين بلدينا، والتنسيق والتشاور في القضايا الإقليمية والدولية التي تهم أمن المنطقة واستقرارها».

