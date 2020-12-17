العلامة فضل الله: لبنان فقد أبسط مقومات الحياة

عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: أكد ?العلامة السيد علي فضل الله? أن من يدير دفة الحكم في لبنان يعمل على اغراقه بالتراشق والسجالات الحادة حفاظا على مكتسباته ومصالحه الخاصة من خلال تأجيج مناخ الانقسام واثارة الغرائز الطائفية وشد العصب المذهبي والحزبي تحت حجة الدفاع عن حقوق هذه الطائفة أو هذا المذهب أو ذاك الموقع، معتبرا أن الناس أصبحت تفتقد إلى أبسط مقومات ?الحياة? والعيش الكريم وان هذه الطبقة مازالت تتلهى بمناكفاتها وخلافاتها على الحصص بعيدا من هموم الناس بدلا من ان تعمل على وقف الانهيار وإنقاذ ما امكن إنقاذه قبل سقوط الوطن على رؤوس الجميع.

وقال العلامة فضل الله في تصريح صحافي أمس «حتى في خلافاتنا أصبحنا ننتظر كلمة السر من هنا أو هناك لوقفها أو إننا ننتظر متغيرات إقليمية ودولية». وشدد على ضرورة إبقاء ?القضاء? بعيدا عن كل التدخلات السياسية والطائفية والمذهبية والحزبية مبديا تخوفه من تسييسه أو إدخاله في لعبة شد الحبال بين الجهات اللبنانية فتفتح ملفات وتقفل أخرى بطريقة انتقائية تؤدي الى فقدان الثقة به، داعيا إلى الحفاظ على استقلاليته ونزاهته وان يكون الجميع تحت سقفه معتبرا ان العدالة لابد من ان تكون شاملة حتى نقطع الطريق على من يريد اسقاط القضاء.

واعتبر أن «التغيير الحقيقي يبدا بتغير العقلية التي تتحكم بواقعنا فنصبح ننتخب على أساس البرامج ونُفعّل مبدأ المحاسبة بعيدا من المصالح الشخصية والذاتية عندها نبني وطنا يتساوى فيه الجميع تحت سقف القانون».

