«مذبحة يومية» في غزة.. إسرائيل تخطط للحرب القادمة

عربيات ودوليات

توزعت اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاربعاء بين خطة اسرائيل لتنفيذ «مذبحة يومية» في الحرب المقبلة مع قطاع غزة وبين التحذيرات الداخلية من «كارثة صحية» تهدد الضفة الغربية والقطاع بسبب تفشي وباء «كورونا» في حين تواصل قوات الاحتلال والمستوطنون انتهاكاتهما اليومية بحق المدنيين والمواقع الاثرية في القدس المحتلة.

وسرّب الجيش الإسرائيلي خطة عسكرية لحرب قادمة مع قطاع غزة، تشمل قتل 300 فلسطيني يوميا. ونقلت مواقع الكترونية فلسطينية عن صحيفة «معاريف» العبرية قولها إنه على الرغم من الأوضاع الحالية، إلا أن الجيش الإسرائيلي يواصل الاستعدادات من خلال خطط وتدريبات لاحتمال الحرب ضد القطاع، وأن حربا كهذه يجب أن تنتهي بـ«انتصار واضح» خلافا للحروب العدوانية السابقة، منذ نهاية العام 2008، وخاصة العدوان على غزة في العام 2014 الذي استمر 51 يوما دون أن تحقق فيه إسرائيل شيئا. ووضع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، خطة تقضي «بقتل 300 ناشط في ذراع «حماس» العسكرية والفصائل الأخرى في القطاع يوميا في بداية العملية العسكرية، وبذلك تشويش خطط العدو على أمل تقصير تقصير القتال».

موت محقق

من جهة ثانية، نجت عائلة من سكان محافظة وسط قطاع غزة، من موت محقق، بعد سقوط قذيفة مدفعية بصورة مباشرة على منزلها، أطلقتها دبابة إسرائيلية كانت تتمركز على خط التحديد. وقالت مصادر متطابقة إن عائلة النسر كانت تتواجد في منزل قريب من منزلها، للمشاركة في إحياء حفل زفاف أحد الأقارب، وكان المنزل المستهدف خالياً لحظة القصف.

وزعم متحدث عسكري إسرائيلي أن دبابة أطلقت النار عن طريق الخطأ باتجاه قطاع غزة، وأنها أصابت منزلاً مهجوراً حسب ادعائه. غير ان سكان المنزل اكدوا انه ليس مهجورا وان الصدفة انقذتهم من موت محقق.

كارثة صحية

وفي شأن اخر، نقلت صحيفة «الأيام» عن المتحدث باسم وزارة الصحة، د. كمال الشخرة تحذيره من أن فلسطين «مقبلة على كارثة صحية» في ظل الارتفاع الكبير بعدد إصابات ووفيات فيروس «كورونا».وأضاف إن «الوضع خطير وتحدثنا سابقاً، بأن الإصابات يمكن أن تزداد بشكل يومي، إلى 2000 أو 3000، والسبب الأساسي عدم الالتزام». وتابع الشخرة «تحدثنا سابقاً بأن نسبة الإشغال في المستشفيات 80%، وخلال اليومين الماضين ارتفعت 100%، ولا يوجد، الآن، أسرّة».

انتهاكات مستمرة

على صعيد متصل، قالت «الايام» ان جرافات بلدية الاحتلال في القدس هدمت جانباً من سور المقبرة اليوسفية في منطقة باب الأسباط في المدينة فيما نفذت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقال في الضفة، طالت عدداً من المواطنين. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت نيتها إقامة حديقة توراتية على أرض مقبرة صرح الشهيد رغم وجود صرح الشهيد الأردني والعديد من القبور فيها. وذكر راتب الجبور، منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان، أن مجموعة من مستوطني «متسبي يائير» احرقت ما يزيد على 400 شجرة زيتون في خلة الضبع. وفي نابلس ذكرت الصحف الفلسطينية ان مستوطنا إسرائيليا دهس مواطنة وطفلها أثناء مرورهما عبر الطريق الرئيس، في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس.

