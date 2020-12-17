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عربيات ودوليات

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نتانياهو يعين «رئيساً سرياً» للموساد


اعلنت هيئة البث الاسرائيلية الرسمية ان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قرّر تعيين نائب رئيس جهاز المخابرات الخارجية «الموساد» رئيسا للجهاز، ولم يتحدد الموعد الذي ستصادق فيه الحكومة الاسرائيلية على التعيين الجديد.ولم يتم الكشف عن هوية الرئيس الجديد لأسباب أمنية، واكتفت هيئة البث بالقول انه يحمل الرمز «د» وسيخلف الرئيس الحالي يوسي كوهين الذي تسلم مهامه في العام 2016 ومن المقرر أن يحال للتقاعد قريبا. وفي الأشهر الماضية برز دور كوهين في اتفاقيات التطبيع بين اسرائيل وعدد من الدول العربية، وقد زار هذه الدول وعقد اتفاقيات أمنية معها.


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