السعودية تنقِّح المناهج المدرسية من «نصوص الكراهية»

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واشنطن - الوكالات: ألغت السعودية النصوص التي تحض على الكراهية تجاه الأديان الأخرى، من الطبعات الجديدة للكتب المدرسية، حسبما أفاد تقرير لمعهد مراقبة السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي.

وبحسب مجلة «التايم» الأميركية، فان السعودية عكفت على اجراءات اصلاحية جديدة، تمثلت في ازالة المواد التي تحتوي على لغة هجومية تجاه الأديان الأخرى، واستبدالها بنصوص أكثر اعتدالا وتسامحا.

وقال المتحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن، فهد ناظر، ان مسؤولي التعليم السعوديين، وجدوا «بعض المواد التي اعتُبرت مرفوضة ومسيئة» في الكتب المدرسية للمملكة، وبذلوا «جهودا متضافرة لازالة كل هذه المواد من المنهج بأكمله»، واستبدال «هذه المواد الهجومية بالدروس التي تعزز الاعتدال والتسامح والتعايش السلمي».

وقال المدير التنفيذي لمعهد مراقبة السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي ماركوس شيف، ان «هذا التغيير يدعو للتفاؤل انه جهد مؤسسي حقيقي على أعلى المستويات لتحديث المناهج التعليمية في السعودية».

وقال مسؤولان في وزارة الخارجية الأميركية لمجلة «التايم»، ان «الادارة تدعم الكتب المدرسية الخالية من التعصب والعنف، وتدعم أيضا تطوير برنامج تدريب المعلمين السعوديين».

