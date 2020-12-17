أميركا تصنف «سرايا المختار» منظمة إرهابية والبحرين ترحب

عربيات ودوليات

واشنطن – المنامة – الوكالات: صنفت الولايات المتحدة جماعة «سرايا المختار» التي مقرها البحرين منظمة ارهابية، متهمة اياها بتلقي دعم من ايران والتآمر لشن هجمات على عسكريين أمريكيين في البحرين.

تأتي هذه الخطوة وسط سلسلة من العقوبات أعلنتها واشنطن مع قرب مغادرة الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض. وصنفت الولايات المتحدة جماعة «سرايا المختار» وهي جماعة هامشية سرية، «منظمة ارهابية عالمية». ومعظم أعضاء الجماعة اما في السجن أو في ايران.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو انه جرى تصنيف الجماعة ضمن الجماعات الارهابية «لأنها تمثل تهديدا كبيرا بارتكاب أعمال ارهابية تهدد الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة». وأضاف في بيان «الجماعة تآمرت لشن هجمات على عسكريين أميركيين في البحرين وعرضت مكافآت مالية لاغتيال مسؤولين بحرينيين». كما اتهم بومبيو جماعة سرايا المختار بتلقي دعم مالي ولوجيستي من الحرس الثوري الايراني. والحرس الثوري مدرج على قائمة واشنطن السوداء.

وأصدرت وزارة الخارجية البحرينية بيانا رحبت فيه بهذا الاجراء باعتباره «خطوة ايجابية مهمة لمواجهة الأعمال والنوايا الخبيثة لهذا التنظيم الارهابي». وقالت الخارجية في بيان ان «سرايا المختار» منظمة ارهابية عالمية تهدد أمن مملكة البحرين ودول العالم.

