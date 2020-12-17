27 دولة أوروبية تبدأ حملة التلقيح «في يوم واحد»

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أمس أن دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين ستكون قادرة على بدء حملات التطعيم ضد «كوفيد-19» في اليوم نفسه عندما تعطي سلطة التنظيم الأوروبية الترخيص للقاح الذي طورته شركتا «فايزر» و«بايونتيك».

وقالت فون دير لايين أمام البرلمان الأوروبي «أخيرا في غضون أسبوع ستتم الموافقة على اللقاح الأول لذا يمكن أن تبدأ التطعيمات على الفور انها مهمة ضخمة». وأضافت «دعونا نبدأ في أقرب وقت ممكن (حملة) التطعيم هذه معا في الدول الـ27 على أن تبدأ في نفس اليوم».

وتجاوز عدد المصابين بفيروس «كورونا» حول العالم 73 مليون شخص في حين بلغت أعداد المتعافين 51 مليونا وبلغت أعداد الوفيات مليونا و631 ألفا.

وبلغت أعداد الاصابات في الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا بالوباء، 16 مليونا و943 ألفا و897 إصابة، في حين بلغت أعداد الوفيات 308 آلاف و91.

وبدأت الولايات المتحدة بتوزيع لقاح «فايزر-بيونتك» في عموم البلاد، ويفترض أن تكون نحو 3 ملايين جرعة من لقاح تحالف «فايزر-بيونتك» متوفرة مع هدف تطعيم نحو 20 مليون أميركي قبل نهاية السنة، و100 مليون قبل نهاية مارس المقبل. وكتب الرئيس ترامب على تويتر «أول لقاح يتم تلقيه.. التهاني للولايات المتحدة.. التهاني للعالم».

وفي الهند البلد الثاني عالميا في أعداد الاصابات أعلنت الحكومة الغاء الدورة الشتوية للبرلمان هذا العام فيما أنهت في فرنسا فترة الحجر المنزلي في عموم البلاد التي استمرت قرابة 3 أشهر ونصف الشهر، للحد من تفشي فيروس «كورونا». وفي ألمانيا التي تواجه موجة ثانية من الوباء تبذل جهودا شاقة للسيطرة عليه كما حصل في الربيع، أعلن معهد روبرت كوخ الصحي أمس وفاة 952 شخصا في 24 ساعة فيما أحصيت 27728 اصابة جديدة بفيروس «كورونا» وهو مستوى يقارب الحصيلة القياسية اليومية التي سجلت الجمعة الماضي. الى ذلك أعلنت ادارة الغذاء والدواء الاميركية «اف دي أيه» انها سمحت بتسويق أول فحص منزلي لـ«كوفيد-19» وبدون وصفة طبية، ما يمكن ان يحدد وجود الفيروس خلال 20 دقيقة. وهذا الفحص الذي طوّرته شركة اليومي ومقرّها كاليفورنيا سيباع بحوالى 30 دولاراً. وتخطط الشركة لطرح ثلاثة ملايين وحدة منه في يناير 2021، وملايين أخرى في الأشهر اللاحقة.

وقال ستيفن هان رئيس ادارة الغذاء والدواء الاميركية ان ترخيص الاستخدام الطارئ يمثّل «خطوة كبرى».

