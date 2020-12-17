لقاح «كورونا» وصل السعودية.. وبدء التوزيع خلال 3 أيام

عربيات ودوليات

الرياض - المنامة – الوكالات: أعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، أمس وصول أول شحنة من لقاح فيروس كورونا المستجد الى المملكة. وذكرت صفحة وزارة الصحة السعودية على «تويتر»، أن «وزير الصحة أعلن خلال ملتقى (ميزانية 2021)، عن وصول لقاح «كورونا» (كوفيد-19) الى المملكة». وأضاف وزير الصحة السعودي «بدء توزيع لقاح «كورونا» في المملكة خلال 3 أيام».

والثلاثاء أعلنت الوزارة عن بدء التسجيل للحصول على لقاح فيروس «كورونا» لجميع المواطنين والمقيمين، عبر تطبيق «صحتي».وأكدت الوزارة «مأمونية وفاعلية اللقاح، نظرا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة»، وفق ما ذكرت وكالة «واس». كما أوضحت أن لقاح «كوفيد-19» سيكون متاحا بشكل مجاني لجميع المواطنين والمقيمين، لافتة الى أنه سيكون على 3 مراحل وكل مرحلة لها فئات مستهدفة.

وفي المنامة اعلن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، امس أن لقاح فيروس «كورونا» المستجد، سيتاح بالمجان للمواطنين والمقيمين في البلاد.وأشار العاهل البحريني في كلمته بمناسبة احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية احياء لذكرى قيام الدولة البحرينية «ستبدأ البحرين قريبا بتنفيذ حملتها الوطنية لتوفير التطعيم الآمن والمرخص للوقاية من الفيروس المستجد، ولقد وجهنا بأن يتاح بالمجان لكل مواطن ومقيم، على أن يكون اختياريا لمن يرغب أن يستفيد من هذا التحصين». وأضاف «كلنا أمل بأننا مقبلون قريبا على عودة الحياة الى طبيعتها بل وأفضل من سابق عهدها»، حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية.

