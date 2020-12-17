أميركا تنتقل إلى «معركة الشيوخ».. وبايدن يحشد في جورجيا

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أتلانتا – الوكالات: توجه الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الى ولاية جورجيا لدعم مرشحي حزبه الديموقراطي في انتخابات مجلس الشيوخ، بعد أن دعا الى طي صفحة الانتخابات الرئاسية والسعي نحو الوحدة والتضامن، في حين أقر زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ بفوز بايدن، بعد تأكيد المجمع الانتخابي فوزه بالرئاسة.

وتوجه بايدن الى ولاية جورجيا لدعم مرشحيها الديموقراطيين رافاييل وارنوك وجون أوسوف لانتخابات الاعادة على مقعدي الولاية في مجلس الشيوخ. وقد بدأ التصويت المبكر في الولاية الاثنين ويستمر حتى الخامس من الشهر المقبل، لملء آخر مقعدين شاغرين في مجلس الشيوخ الذي يحتل الجمهوريون 50 مقعدا منه مقابل 48 للديموقراطيين الذين يحتاجون الى الفوز بالمقعدين لحرمان الجمهوريين من الاحتفاظ بأغلبيتهم في المجلس.

وأقر زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، وقال في كلمة مقتضبة أمام المجلس، انه بات للبلاد رسميا رئيس منتخب ونائبة رئيس منتخبة. كما دعا زعيم الأقلية الديموقراطية في المجلس تشاك شومر الرئيس دونالد ترامب للاعتراف بالخسارة وانهاء ولايته بكرامة. وطالب شومر في كلمة أمام المجلس، أقرانه الجمهوريين بأن يقوموا بما قام به ماكونيل ويعترفوا بأن الانتخابات انتهت.

وكان أعضاء المجمع الانتخابي قد صوتوا لصالح تأكيد فوز بايدن بالرئاسة، وحصل بايدن على 306 من أصوات أعضاء المجمع الانتخابي مقابل 232 لترامب.

في المقابل أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مستمر في الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية، رغم قرار المجمع الانتخابي. وقالت ماكناني «لايزال ترامب منخرطا في الطعون القانونية على نتائج انتخابات 2020 الرئاسية» وتابعت «تصويت الهيئة الانتخابية خطوة واحدة فقط ضمن العملية الدستورية. وحملة الرئيس الأميركي تواصل عملها بهذا الخصوص».

