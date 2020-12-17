الهجوم الإلكتروني طال «البنتاغون».. وواشنطن تستنفر للرد

عربيات ودوليات

واشنطن – الوكالات: قطع مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين زيارته الى أوروبا عائدا الى واشنطن «لتنسيق الرد على الهجوم السيبراني». وزار أوبراين فرنسا واسرائيل ولكنه ألغى محطاته المتبقية في ايطاليا وألمانيا وسويسرا وبريطانيا.

وكان البيت الأبيض أعلن الثلاثاء أن الولايات المتحدة «ستتخذ الخطوات اللازمة لتصحيح الوضع في أعقاب هجوم الكتروني واسع النطاق» يذكر أن وكالة «رويترز» كانت أفادت يوم الأحد بأن وزارتي الخزانة والتجارة الأميركيتين تعرضتا لهجوم سيبراني ناجح من قبل مجموعة من هاكرز تدعمهم دولة أخرى. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مصادر لها أن أصابع الاتهام وجهت الى قراصنة روس، دون ورود أي أدلة تدعم هذه الفرضية.وعلق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على هذه الأنباء، قائلا ان واشنطن تجاهلت اقتراحاتها بالتعاون في مكافحة القرصنة الالكترونية. في غضون ذلك نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر أن بعض أقسام وزارة الدفاع الأميركية كانت من بين الوكالات التي نجح قراصنة الانترنت في اختراقها. وقالت الصحيفة ان من المتوقع أن تزداد قائمة ضحايا التجسس الالكتروني التي تضم أيضا وزارات الخزانة والتجارة والأمن الداخلي، وشركات خاصة. وكانت مصادر أمنية أميركية قالت في وقت سابق ان مجموعات من القراصنة الروس تابعة للأجهزة الأمنية الروسية هي المسؤولة عن عملية اختراق واسعة النطاق ضد أهداف أميركية.

وأكّد وزير الخارجية مايك بومبيو أن استخدام روسيا الهجمات السيبرانية ضد الولايات المتحدة هو أمر ثابت ومتكرر.وقال في مقابلة اذاعية ان روسيا حاولت التدخل في الانتخابات في الأعوام 2008، و2012، و2016. وأشار الى أن الولايات المتحدة عملت على صدها عام 2020 وحضتها على التوقف عن القيام بهذه الأنشطة الخبيثة، وأضاف أن هذا الأمر يشكل تحديا حقيقيا.

