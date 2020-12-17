روحاني: إيران «سعيدة جداً» لنهاية عهد ترامب

عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أمس أن بلاده «سعيدة جدا» لقرب انتهاء عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي اعتمد حيالها سياسة «ضغوط قصوى» وعقوبات اقتصادية قاسية. وقال روحاني في كلمة متلفزة خلال اجتماع للحكومة «يقول البعض اننا متحمسون لوصول السيد بايدن (الى الرئاسة) كلا، نحن لسنا كذلك، لكننا سعداء جدا لرؤية ترامب يغادر». وأضاف «نحن سعداء جدا لأن هذا الجبّار تم اسقاطه الحمد لله ان هذه هي أيامه الأخيرة». وخسر ترامب الانتخابات الأميركية التي أجريت في الثالث من نوفمبر لصالح منافسه الديموقراطي جو بايدن الذي ألمح الى نيته «تغيير المسار» الذي اتبعه الرئيس المنتهية ولايته حيال طهران. ومن المقرر أن يؤدي بايدن اليمين ويتولى مهامه رسميا في 20 يناير المقبل. وفي كلمته أمس وجه روحاني انتقادات لترامب، معتبرا أنه «أكثر الرؤساء خرقا للقوانين»، وأضاف انه يتسبب بـ»عقبات أمامنا لشراء لقاحات (كوفيد-19)»، معتبرا أن ذلك بظهر الى أي حد «هذا الشخص (الرئيس الأميركي) مجرد من كل المبادئ الأخلاقية والانسانية» على حد تعبيره.