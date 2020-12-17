الأبيض.. «بطل»

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أظهر الكويت شخصية البطل ونجح في التتويج بأول ألقاب الموسم بحصوله على كأس السوبر بعد الفوز على العربي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما اول من أمس على ستاد جابر. ورفع الأبيض ألقابه في المسابقة إلى 5 بفارق لقب واحد عن القادسية صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز، بينما ظل العربي على لقبيه السابقين.

واستحق الكويت بقيادة مدربه محمد عبدالله الفوز بجدارة رغم أن المباراة بشكل عام لم ترق إلى المستوى المطلوب بين الفريقين المتوجين بلقبي الدوري وكأس الأمير الموسم الماضي. وأثبت الأبيض مجدداً أنه فريق بطولات ويعرف كيف يكسب اللقب، ويبدو أنه استفاد جيداً من مباراة الفريقين في نهائي كأس الأمير الموسم الماضي عندما تقدم الكويت بهدف قبل أن يعود العربي ويقلب المباراة بالتعادل أولاً ثم بهدف علي خلف في الوقت القاتل. ومع أن مستوى الكويت في دوري التصنيف لم يكن على مستوى الطموح، وليس هو المستوى الذي يليق بحامل لقب الدوري في المواسم الأربعة الأخيرة، إلا أن الفريق عرف كيف يفوز في المباراة وكان الطرف الأفضل معظم أوقات اللقاء، وهدد مرمى الحارس سليمان عبدالغفور في أكثر من مناسبة، ومع ذلك فإن هدف المباراة الوحيد جاء برأسية المدافع فهد حمود وبمساعدة من السوري أحمد الصالح مدافع العربي الذي حوّل الكرة بطريق الخطأ في مرماه.

عموماً، الصورة التي ظهر عليها الكويت وإن لم تكن مثالية إلا أن الفوز وتتويج بأول ألقاب الموسم يعطي دفعة معنوية كبيرة، ويمنح مؤشرات إلى أن المستوى في دوري الدرجة الممتازة سيكون مختلفاً عما ظهر به الأبيض في دوري التصنيف والذي حقق الفريق الهدف المطلوب منه.

