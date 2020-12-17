الأخضر.. متى يصل ميشا؟

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أظهرت مباراة العربي مع الكويت والتي خسرها الأخضر بهدف دون رد مدى حاجة الفريق إلى مدرب يعيد ترتيب صفوف الفريق الذي ظهر بصورة سيئة جداً في المباراة التي جمعت الفريقين أول من أمس على ستاد جابر.

ورغم الجهود الواضحة للمدرب الوطني أحمد العثمان ومساعده يوسف الرشيدي اللذين استلما المهمة بعد إقالة اللبناني باسم مرمر، إلا أن العربي واصل عروضه المتدنية في الفترة الأخيرة، دون طريقة لعب واضحة خصوصاً في الجانب الهجومي، لدرجة أن الأخضر يفشل دائماً في تهديد مرمى منافسيه باستنثاء بعض الخطورة التي تأتي غالباً عبر الكرات الثابتة.

ومع التعاقد مع المدرب الكرواتي انتي ميشا ينتظر الأخضر الكثير من الأمور، لعل أهمها تغيير طريقة اللعب التي ينتهجها الفريق بالدفع بـ 3 مدافعين في القلب، والاعتماد على ظهيرين لا يجيدان إطلاقاً المساندة الهجومية بل وأحياناً الدفاعية، مثلما ظهر أمام الكويت أول من أمس لا سيما في الجهة اليمنى التي يشغلها محمد فريح، ناهيك عن الغياب التام لدور خط الوسط والاكتفاء دائماً بالتمريرات الخلفية.

وسيجد المدرب نفسه أمام مشكلة كبيرة تتمثل في المحترفين خصوصاً المهاجمين العاجي سيدريك هنري والغيني سيكو كيتا اللذين لم يقدما بعد ما يشفع لهما بالبقاء، إلا إذا استطاع المدرب الجديد الاستفادة من إمكاناتها بالاعتماد على أسلوب اللعب المناسب.

ربما تكون خسارة السوبر أقل الأضرار التي ستصيب الأخضر هذا الموسم إذا لم يعيد ترتيب أوراقه مع تبقي 3 جولات فقط على دوري التصنيف، وبعدها ينطلق الدوري الممتاز الذي تنتظر الجماهير من فريقها المنافسة على اللقب بعد السنوات العجاف الطويلة.

