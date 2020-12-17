الدوحة تستضيف «آسياد 2030» والرياض «2034»

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فازت العاصمة القطرية الدوحة باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الحادية والعشرين عام 2030، والعاصمة السعودية الرياض باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الثانية والعشرين عام 2034 بنتيجة تصويت أعضاء الجمعية العمومية الـ39 للمجلس الأولمبي الآسيوي امس الاربعاء في مسقط. وكانت الدوحة والرياض المرشحتين الوحيدتين لاستضافة نسخة 2030، لكن الشيخ أحمد الفهد رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي اقترح على أعضاء الجمعية العمومية ان تستضيف المدينة التي تحصل على العدد الاكبر من الاصوات نسخة 2030، على أن تذهب استضافة نسخة 2034 الى المدينة الثانية، وتمت الموافقة على اقتراحه.

وصوتت 26 لجنة أولمبية وطنية آسيوية حضرت الى مسقط عبر الطريقة اليدوية، و19 لجنة أولمبية عبر الانترنت بعد أن فضل ممثلوها عدم الحضور بسبب تفشي جائحة كورونا.

وبعد فرز الاصوات، أعلن الشيخ أحمد الفهد فوز الدوحة باستضافة نسخة 2030، والرياض بنسخة 2034. وسبق للدوحة أن استضافت دورة الألعاب الآسيوية الخامسة عشرة عام 2006 وشهدت مشاركة نحو 10 الآف رياضي ورياضية من 45 دولة آسيوية.

وحاول الشيخ أحمد الفهد مساء الأول من أمس بعد حصوله على تكليف من أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الاولمبي التوصل الى حل مع ممثلي المدينتين المرشحتين وتفادي التصويت بين مدينتين «رائعتين» بحسب قوله. وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصويت لاختيار مدينة لاستضافة هذه الألعاب منذ عام 2012.

وتعتبر دورة الألعاب الآسيوية أكبر الدورات التي يشرف عليها المجلس الأولمبي الآسيوي، وهي ثاني أكبر حدث متعدد الرياضات في العالم بعد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية حيث يصل عدد المشاركين فيها الى أكثر من عشرة آلاف رياضي ورياضية من 45 دولة آسيوية.

وأقيمت النسخة الماضية من الألعاب الآسيوية في جاكرتا وبالمبانغ الاندونيسيتين عام 2018، وتقام الدورة التاسعة عشرة في مدينة هانغزهو بالصين من 10 إلى 25 سبتمبر 2022، والنسخة التي تليها في أيتشي- ناغويا باليابان عام 2026. وانطلقت الألعاب الآسيوية عام 1951، وأقيمت نسختها الأولى عام 1951 في نيودلهي بالهند.

من جانب آخر، منح المجلس الأولمبي الآسيوي على هامش جمعيته العمومية جائزة تقديرية للأمين العام في اللجنة الأولمبية اللبنانية واللجنة الأولمبية المالديفية، نظير خدمتهما الطويلة للرياضة في آسيا.

وقدم الشيخ أحمد الفهد رئيس المجلس الأولمبي الاسيوي وخالد البوسعيدي رئيس اللجنة الاولمبية العمانية الجائزة التقديرية الى أمين عام اللجنة الاولمبية اللبنانية حسان رستم، والى أمين عام اللجنة الأولمبية المالديفية أحمد مرزوق. ويشغل رستم منصب الامين العام في اللجنة الاولمبية اللبنانية منذ 2013، وهو رئيس الاتحاد اللبناني للتجذيف منذ 1998، في حين أن أحمد مرزوق يتولى منصب الامين العام للجنة الاولمبية المالديفية منذ 2009.

