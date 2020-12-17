سيسوكو سعيد بلقبه الثالث مع الكويت

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أعرب الفرنسي عبدول سيسوكو لاعب وسط نادي الكويت عن سعادته بالتتويج بلقب كأس السوبر الذي جاء على حساب العربي بهدف دون رد. وأكد سيكوكو أن الأبيض استحق الفوز بجدارة بعد أن كان الطرف الأفضل في المباراة، مشيداً بالوقت ذاته بأداء العربي الذي يظل فريقاً منافساً رغم الخسارة.

ويعتبر كأس السوبر اللقب الثالث للاعب ذي الأصول المالية الذي ساهم مع الأبيض في الفوز بلقبي الدوري وكأس ولي العهد. وظهر سيسوكو المولود في 20 مارس 1990 بمستوى جيد في الفترة الأخيرة وكان أحد العناصر الأساسية خلال مباريات الأبيض في دوري التصنيف، ومن المتوقع أن تجدد إدارة النادي عقد اللاعب الذي ينتهى آخر ديسمبر الحالي.

ويشعر اللاعب بالاستقرار مع الكويت في الفترة الحالية ويتمنى الاستمرار مع الفريق لأكثر من موسم، نظراً «للاحترافية الكبيرة التي وجدها في النادي والدعم الكبير المقدم من الإدارة»، رغم وجود عروض على طاولته من أندية تركية وفرنسية وخليجية. وعبدالواحد هو شقيق لاعب ليفربول السابق محمد سيسوكو وسبق له تمثيل أندية غرناطة ومايوركا وهيركوليس الاسبانية، بالإضافة إلى نادي أودينيزي الإيطالي وبريست الفرنسي، وأحرز لقب كأس تركيا مع نادي أكهيسار سبور وسجل هدفاً في المباراة النهائية أمام فنربخشة.

