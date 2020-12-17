التكتل.. أقوى؟

محلية

تعاني هيئة الرياضة هذه الايام من معضلة عدم قدرتها تعديل بعض مواد النظام الاساسي لبعض الاندية الرياضية التي وضعت شروطاً تعجيزية في الحصول على عضوية النادي أو الترشح لمجلس الادارة أو لتجديد العضوية وايضا في اسلوب ادارة الانتخابات والجمعيات العمومية المختلفة. فقد تفاءلت الهيئة بقدرتها على اقناع الاندية بهذه التعديلات بالتنسيق مع اللجنة السداسية واللجنة الاولمبية الدولية... ولكنها تناست ان للاندية حقاً وقوة اكثر من الحكومة ممثلة بمجلس ادارة الهيئة والجهاز التنفيذي..؟ فأنتم من باركتم اقرار النظم الاساسية وما جاء بها من قرارات تعسفية الى ان نشرتموها لهم بالجريدة الرسمية وتنازلتم عن حقكم في هذه المواد وكأنكم تنتظرون ان يقعوا بالمحظور لكي يشتكوا وتتدخلوا لانقاذهم من هذه النظم وتناسيتم بأن الاندية أصبحت الان ملكاً لبعض الاشخاص او العوائل او القبيلة او الطائفة واصبحوا هم من يديرون الرياضة في الاندية والحكومة تدفع الاموال فقط لا غير.

انا اعلم بأن لدى الهيئة الورقة الاخيرة لاستخدامها للضغط على من يرفض هذه التعديلات ولكنها تحذر بشدة من استخدامها الا بعد موافقة «القيادات العليا» حتى لا تعقد الموضوع ونرجع للايقاف مرة اخرى؟ وعندما نقول بأن هناك تكتلا يرفض هذه التعديلات فمعنى التكتل قد يكون من نادي او ناديين او ثلاثة ! فلا تستطيع الحكومة ارغامهم على اجراء هذه التعديلات الا اذا استخدمت اسلوب وطريقة اخرى «سهلة» يجب ان يعرفها من يملك القرار؟ موضوع صعب ولكنه سهل ...! والله من وراء القصد.

