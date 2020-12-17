القادسية وكاظمة أمام الشباب والصليبخات في انطلاق الجولة الـ 13

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تنطلق اليوم منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري التصنيف بإقامة 3 لقاءات تجمع كاظمة مع الصليبخات في 04:00 مساء على ستاد محمد الحمد، والقادسية مع الشباب في 06:30 مساء على ستاد الصداقة والسلام، وفي التوقيت ذاته يلعب اليرموك مع خيطان على ستاد جابر، فيما تستكمل الجولة غداً بلقاءي السالمية مع برقان والنصر مع الجهراء، وتختتم بعد غد بمواجهتي الكويت مع العربي والفحيحيل مع التضامن.

وقبل انطلاق منافسات هذه الجولة تمتلك 6 فرق فرصة اللعب في الدوري الممتاز في الموسم الحالي وهي الساحل صاحب المركز الثامن برصيد 16 نقطة، والفحيحيل التاسع (12 نقطة) والجهراء العاشر وبرقان الحادي عشر وخيطان الثاني عشر (بالرصيد ذاته 11 نقطة لكل فريق ) والتضامن الثالث عشر (8 نقاط) وذلك مع تبقي 3 جولات على ختام البطولة ، بعد تأكد هبوط اليرموك والصليبخات إلى دوري الدرجة الأولى، بعد أن جمع كل منهما 5 نقاط فقط.

في المقابل لا يزال النصر معتلياً صدارة الترتيب برصيد 26 نقطة متقدما على القادسية (25 نقطة)، وكاظمة والسالمية (22 نقطة لكل منهما)، والكويت (21 نقطة)، والعربي والشباب (18 نقطة لكل منهما)، إذ ضمنت هذه الفرق المشاركة في الدوري الممتاز.

وفي مباريات اليوم سيسعى الأصفر إلى مواصلة انتصاراته بهدف الحصول على جرعة معنوية إضافية قبل الدخول في مرحلة الجد التي تنتظر الفريق في الدوري الممتاز، كما أن منافسه الشباب يسعى هو الآخر إلى إثبات حضوره وجدارته في البقاء في دوري الأضواء.

فيما يأمل خيطان في تحقيق فوز يقربه من مراكز «الممتاز» على حساب اليرموك الذي يخوض بقية المنافسات دون اي طموح.

وتتهيأ الفرصة أمام كاظمة لتحقيق فوز سهل على الصليبخات، إذ يقدم البرتقالي عروضاً قوية هذا الموسم بقيادة لاعبين شباب.

