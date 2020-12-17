البرتقالي والأصفر يواجهان القرين وبرقان في «السلة»

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يخوض كاظمة اختباراً قوياً في 05:30 مساء اليوم حين يلتقي القرين ضمن المرحلة الرابعة من القسم الثاني لمنافسات المجموعة الثانية في دوري كرة السلة، والتي تشهد مباراة أخرى تجمع القادسية مع برقان في 07:30، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

ويتصدر كاظمة ترتيب المجموعة برصيد 14 نقطة، يليه القادسية 13 نقطة، ثم القرين 11 نقطة، وبرقان 10 نقاط، واليرموك 8 نقاط وأخير الصليبخات 7 نقاط.

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى من كل مجموعة إلى الدور الثاني الذي يقام بنظام بلاي أوف من 3 مباريات بطريقة المقص. في المباراة الاولى ستكون مهمة كاظمة صعبة نظراً لصلابة القرين الذي يحاول تحقيق الفوز للابتعاد عن مواجهة الكويت بطل المجموعة الاولى بحكم نظام الدوري فيما يسعى البرتقالي لمواصلة صدارته للمجموعة الثانية.

وفي المباراة الثانية يسعى كل طرف لتجاوز الآخر خصوصاً وان الاصفر أحتاج لوقتين اضافيين للفوز على برقان في القسم الاول من منافسات المجموعة. ويعول المدرب الليتواني لسلة الاصفر لوكاس مندوزا على خبرة لاعبيه عبدالله الصراف وفهاد السبيعي الى جانب لاعبيه الشباب المتميزين عبدالمحسن مرتضى وناصر الهجرس فيما يعتمد المدرب الوطني لسلة برقان طلال القلاف على خبرة لاعبيه احمد سعود وفارس الفضلي وتميز لاعبيه الشباب مساعد العتيبي وعبدالرحمن السهو.

