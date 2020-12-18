رأسية فيرمينو منحت ليفربول الصدارة

دوليه

برأسية قاتلة في الدقيقة 90 للبرازيلي روبرتو فيرمينو، انفرد ليفربول بصدارة الدوري الانكليزي على حساب توتنهام بفوزه عليه 2-1 في مباراة مثيرة في قمة المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الانكليزي أول من أمس.

ورفع ليفربول رصيده الى 28 نقطة في صدارة الترتيب مبتعدًا بثلاث نقاط عن توتنهام الذي مني بخسارته الثانية هذا الموسم في البرميرليغ والاولى خارج الديار، في حين حافظ الفريق الاحمر على سجله المثالي في ملعب أنفيلد في الدوري هذا الموسم بسبعة انتصارات من سبع مباريات.

وافتتح المصري محمد صلاح التسجيل (26) لاصحاب الارض قبل ان يعادل الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين (33) فيما كانت كلمة الحسم لفيرمينو (90).

وكانت هذه الهزيمة الثانية لسبيرز منذ سقوطه على ارضه امام ايفرتون 0-1 في المباراة الافتتاحية قبل ان يحافظ على سجله خاليًا من الهزائم لإحدى عشرة مباراة على التوالي.

وكان المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو غاضبًا من تصرفات نظيره الالماني يورغن كلوب وأعضاء جهازه الفني زاعمًا أنهم أثروا على قرارات الحكام بشكاوى مستمرة من خط التماس. وبعد فرحة كلوب الجنونية بهدف الفوز، شوهد مورينيو بعد اللقاء يتحدث مع الالماني، وعند سؤاله ما الذي قاله له أجاب «قلت له إن الفريق الافضل قد خسر ولم يوافق على ذلك، ولكن هذا رأيه».

وتابع «لو أتصرف انا بالطريقة ذاتها التي يتصرف بها على مقاعد البدلاء، لا أبقى هنا... ولكن أنا مختلف...كل شيء جيد بيننا. يسمح له الحكام بالتصرف على هذا النحو. ليست مشكلتي. أشعر بالحزن حيال ذلك ولأنني لا يمكنني القيام بذلك ولكن هكذا هي الامور».

من جهته، خفف كلوب من حدية هذا الكلام معتبرًا «ما من شيء جدي، تحدث عن الامر بنفسه لذا لن أعيده. ما من مشكلة». وتابع «قدمنا مباراة جيدة امام (فريق) وحش في الهجمات المرتدة، استحوذنا على الكرة وقدمنا أداء رائعًا....نعم سجلوا هدفًا وحصلوا على فرصتين، باستثناء ذلك سيطرنا على المباراة واستحقينا عن جدارة النقاط الثلاث».

ودخل الفريقان الى اللقاء بعد تعادلهما في المرحلة السابقة وتطلع كل منهما للعودة الى سكة الانتصارات. وكان ليفربول الفريق الافضل في الشوط الاول أنهاه بنسبة استحواذ بلغت 78,6 في المئة ومسددًا سبع تسديدات على المرمى مقابل واحدة للنادي اللندني التي جاء منها هدف التعادل. وهدد ليفربول باكرًا بتسديدة لصلاح من منتصف المنطقة تصدى لها لوريس (21).

وافتتح «الفرعون» التسجيل بعدما قام اليافع كورتيس جونز بمجهود رائع متوغلا داخل المنطقة قبل ان تقطع الكرة من امامه وتتهيأ امام صلاح الذي سددها قوية بيسراه ارتدت من المدافع ايريك داير وتابعت طريقها نحو المرمى (26).

وسجل المتألق سون هيونغ-مين هدف التعادل من هجمة مرتدة بعدما وصلته كرة في العمق من لو سيلسو فتابع طريقه نحو المرمى وسدد كرة زاحفة على يمين الحارس البرازيلي اليسون (33)، مفلتًا من التسلل بعد الاحتكام الى حكم الفيديو المساعدة رافعًا رصيدة الى 11 هدفًا هذا الموسم في الدوري. وخطف فيرمينو هدف الفوز برأسية إثر ركنية من الاسكتلندي أندرو روبرتسون (90).

وفرط ليستر سيتي بالوصافة بعدما سقط على ارضه 2-0 امام ايفرتون. وتجمد رصيد ليستر عند 24 نقطة بفارق الاهداف عن ساوثمبتون الثالث المتعادل 1-1 مع ارسنال.

واكتسح ليدز يونايتد ضيفه نيوكاسل 5-2.

