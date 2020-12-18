ميلان نجا من الخسارة وإنتر أقترب من الصدارة

دوليه

نجا ميلان من خسارة اولى كانت تلوح في الأفق وتعادل مع مضيفه جنوى 2-2 أول من أمس ضمن المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي ، التي شهدت فوز إنتر على نابولي 1-0، وتعادل يوفنتوس مع اتالانتا 1-1.

في المباراة الأولى سجل ماتيا ديسترو (47 و60) هدفي جنوى، ودافيد كالابريا (52) والفرنسي بيار كالولو (83) لميلان.ورفع ميلان رصيده إلى 28 نقطة بفارق نقطة واحدة عن جاره إنتر واربع نقاط عن يوفنتوس. وكان الفريق اللومباردي على وشك أن يتجرع مرارة هزيمته الأولى هذا الموسم في الدوري المحلي لولا هدف مدافعه الفرنسي.وميلان ويوفنتوس هما الفريقان الوحيدان اللذان لم يتذوقا بعد طعم الهزيمة في “سيري أ»، حيث فاز الأول بثماني مباريات وتعادل في أربع في مقابل ستة انتصارات ومثلها من التعادلات ليوفنتوس. واستمر غياب السويدي زلاتان ابراهيموفيتش عن الروسونيري لعدم تعافيه تمامًا من الاصابة التي تعرض لها في 22 نوفمبر الفائت امام نابولي.

واضاف بيولي “فريقنا لم يشارك في دوري أبطال أوروبا منذ سنوات عديدة وهذا هو هدفنا». وفي المباراة الثانية، خطف إنتر فوزًا من نابولي المنقوص عدديًا بهدف أحرزه البلجيكي روميلو لوكاكاو من ركلة جزاء (73).

وطرد لورنسو إنسيني في الدقيقة 72 جراء اعتراضه على احتساب الحكم ركلة الجزاء التي جاء منها هدف المباراة الوحيد في مباراة كان فيها الضيوف الطرف الأفضل طيلة دقائقها واهدروا الكثير من الفرص الخطرة.

وقال مدرب نابولي جينارو غاتوزو منتقداً «فقط في إيطاليا يتم طرد اللاعبين من أجل هذه الأشياء (الاعتراض على ركلة جزاء مشكوك فيها)». وخسر نابولي جهود لاعبه البلجيكي درايس ميرتنس في ربع الساعة الأول بعد تعرضه لإصابة أجبرته على الانسحاب من الملعب باكياً.

في المقابل وصف انتونيو كونتي الفوز بأنه انتصارٌ مؤلمٌ «هذه ثلاث نقاط مهمة لأنها أمام منافس وفريق رائع مثل نابولي، كان يستحق الفوز أكثر منا».

وأهدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ركلة جزاء حاسمة ليسقط فريقه يوفنتوس في فخ التعادل امام ضيفه اتالانتا 1-1ويضيع فرصة الاقتراب من الصدارة. وسجل فيديريكو كييزا (29) ليوفنتوس والسويسري رومي فرولر (57) لأتالانتا فيما أهدر رونالدو ركلة الجزاء في الدقيقة 61. ورفع يوفنتوس رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث مقابل 18 نقطة لأتالانتا الثامن.

وفي بقية المباريات تعادل فيورنتينا مع ساسوولو 1-1، وبارما مع كالياري سلبيا، وسبيتسيا مع بولونيا بهدفين لكل فريق، وخسر فيرونا امام سمبدوريا 1-2.

