فوز ليل وسان جرمان

دوليه

عزز ليل صدارته للدوري الفرنسي بفوزه أول من أمس 2-0 على مضيفه ديجون في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي، فيما بقي باريس سان جرمان في المطاردة بفوزه بالنتيجة ذاتها على ضيفه لوريان قبل القمة المرتقبة بينهما بعد غد.

ورفع الفريق الشمالي رصيده الى 32 نقطة بفارق نقطة عن سان جرمان، فيما فرّط ليون بالبقاء شريكاً في الصدارة بتعادله 2-2 مع ضيفه بريست ليرفع رصيده الى 30 نقطة في المركز الثالث.وفي المباراة الاولى، سجل التركي يوسف يازجي (19) والاميركي ثيموتي وياه (90+3) هدفي ليل.

وفي المباراة الثانية، عاد سان جرمان الى سكة الانتصارات بعد سقوطه في المرحلة السابقة امام ليون وفرض هيمنته على اللقاء بغياب نجمه البرازيلي نيمار المصاب.

وفرض فريق العاصمة هيمنته على المباراة الا انه انتظر حتى الشوط الثاني ليفتتح التسجيل عبر كيليان مبابي اثر ركلة جزاء تحصل عليها شخصياً (51). وسجل الايطالي الشاب مويز كين المعار من ايفرتون الانكليزي الهدف الثاني بعدما وصلته الكرة الى داخل المنطقة من البرازيلي رافينيا الكانتارا تابعها في الشباك (61). وخسر ليون الصدارة المشتركة مع ليل بتعادل قاتل على ارضه 2-2 مع بريست.

ومني مرسيليا بخسارته الثانية هذا الموسم والاولى منذ المباراة الافتتاحية بسقوطه امام مضيفه رين 1-2. وتجمد رصيد الفريق الجنوبي عند 27 نقطة في المركز الرابع فيما بات رين سادسًا مع 25 نقطة. في مباراة أخرى، فرط مونبلييه بفرصة التقدم في الترتيب بسقوطه على ارضه 2-0.ومني فريق امارة موناكو بخسارة بثلاثية نظيفة على ارضه امام لنس.

