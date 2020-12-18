ليفركوزن حافظ على الصدارة

دوليه

حافظ باير ليفركوزن على صدارته لترتيب الدوري الألماني بفوزه على مضيفه كولن 4-0، فيما أنقذ البولندي روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ من الخسارة وقاده للفوز على ضيفه فولفسبورغ 2-1، كما فاز لايبزيغ بصعوبة على هوفنهايم 1-0 في المرحلة الثانية عشرة أول من أمس. وابقى ليفركوزن على فارق النقطة مع بايرن الثاني ولايبزيغ الثالث بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة مقابل 27 للفريقين الاخرين. في المباراة الاولى بادر ليفركوزن بتسجيل هدفين سريعين عبر ميتشيل فايزر (8)، والفرنسي موسى ديابي (10). وفي الشوط الثاني واصل الضيوف سيطرتهم وسجلوا هدفين عبر التشيكي باتريك تشيك (54) والشاب فلوريان فيرنز البالغ من العمر 17 عاما (59). وفي الثانية، أنقذ ليفاندوفسكي فريقه بايرن من الخسارة 0-1 امام فولفسبورغ بتسجيله ثنائية. وسجل ماكسميليان فيليب هدف السبق سريعا من كرة مقصية من مسافة قريبة عجز مانويل نوير عن صدها (5). وأصبح البولندي ثالث لاعب فقط يحقق هذا الإنجاز إلى جانب أسطورة بايرن السابق غيرد مولر ومهاجم شالكه كلاوس فيشر. وفي المباراة الثالثة، جاء هدف الفوز للايبزيغ عن طريق النمسوي يوسف بولسن (60). وفي بقية المباريات تواصلت محن شالكه بخسارته أمام ضيفه فرايبورغ 0-2، فيما خسر أرمينيا بيليفيلد امام ضيفه أوغسبورغ 0-1.