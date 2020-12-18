نهائي كأس أمير قطر في «الريان» اليوم

دوليه

يستضيف ستاد الريان المونديالي رابع ملاعب كأس العالم 2022، المباراة النهائية لكأس أمير قطر 2020 بين فريقي السد والعربي مساء اليوم.

وتدخل البطولة نسختها الـ 48 منذ انطلاقتها حيث يسعى السد لتحقيق الفوز وحصد اللقب للمرة الـ 17 في تاريخه لاسيما وأن الفريق تأهل للمباراة النهائية للمرة الـ26 وكان آخر لقب حققه السد عام 2017 قبل أن يحقق نادي الدحيل اللقب العامين الماضيين. في المقابل يدخل العربي المباراة آملا في تحقيق اللقب التاسع له في تاريخه والغائب عنه منذ آخر ألقابه والذي حققه عام 1993.

وحضر المؤتمر كل من عبد الله الغانم، قائد الأمن في المنشأة، وخالد الكواري، مدير ادارة التسويق في اللجنة المنظمة، وعلي الصلات، مدير علاقات الاعلام، وحسن الكواري، مدير المنشأة، وعبد العزيز المولوي، مدير ادارة عمليات النقل بالدولة المستضيفة، و د. عبد الوهاب المصلح، مستشار وزير الصحة العامة لشؤون الرياضة والطوارئ.

وكشفت اللجنة المنظمة عن نفاد أكثر 95% من التذاكر المخصَّصة للمباراة حتى يوم الثلاثاء، وكان قد جرى الاتفاق بين الاتحاد القطري لكرة القدم ووزارة الصحة العامة على تشغيل الملعب بنصف طاقته الاستيعابية فقط، ولن يسمح للجماهير بالدخول الى الملعب الا بعد اجراء اختبار كوفيد-19 واثبات سلبية الفحص، أو تأكيد حملهم لأجسام مضادة للفيروس لمن سبق اصابتهم بالعدوى.

واتخذت اللجنة المنظمة مجموعة من الاجراءات التي تضمن سلامة الجماهير، وتشمل تشغيل 50% فقط من الطاقة الجماهيرية لملعب الريان، والفصل بين كل مشجع وآخر بمقعدين خاليين، والزام الجماهير بارتداء الكمامات طيلة الوقت. وبالنسبة لمنطقة المشجعين، فأعلنت اللجنة المنظمة أنها ستستقبل الجماهير من الساعة الرابعة الى السادسة مساء، ثم تعود لتفتح مرة أخرى عند الساعة التاسعة مساء بعد انتهاء المباراة. وستقدم منطقة المشجعين العديد من الأنشطة والألعاب المسلية والفقرات الترفيهية والاستعراضات والعروض الثقافية التي تمثل بلداناً مخلفة، مثل بنغلاديش ومصر وغانا والهند وكينيا والمكسيك وفلسطين والسودان، كما ستتوافر في منطقة المشجعين منافذ للأطعمة والمشروبات. وتفادياً لمنع الزحام في مترو الدوحة، نصح مسؤولو اللجنة المنظمة الجماهير بزيارة منطقة المشجعين بعد انتهاء المباراة لتخفيف الضغط الجماهيري على المترو. وسيسهم عدد من الجهات الشريكة في اثراء منطقة المشجعين بالأنشطة المتنوعة، وتشمل هذه الجهات وزارة الثقافة والرياضة، واللجنة الأولمبية القطرية، والمتحف الرياضي، وأندية الريان والعربي والسد.

