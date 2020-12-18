فوز الجهراء والشباب في «السلة»

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حقق الجهراء انتصارا مستحقاً على العربي 100-59، كما تغلب الشباب على النصر 66-46 أول من امس ضمن الجولة الخامسة من القسم الثاني لمنافسات المجموعة الأولى في دوري كرة السلة. ورفع الجهراء رصيده الى 17 نقطة في صدارة المجموعة متقدما عن الكويت الثاني بفارق نقطة، فيما رفع الشباب رصيده الى 15 نقطة في المركز الثالث، وارتفع رصيد العربي الى 14 نقطة، والنصر 11 نقطة، والتضامن والساحل 10 نقاط.

وتتاهل الفرق الأربعة الأولى من كل مجموعة الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام بلاي أوف من ثلاث مباريات بطريقة المقص. وتبدو فرق الكويت والجهراء والشباب والعربي هي الاقرب الى حجز البطاقات الأربعة المؤهلة الى الدور الثاني. في المباراة الأولى بدأ الجهراء اللقاء بقوة محاولاً تفادي مفاجآت العربي وهو ما مكنه من أخذ الأفضلية بسرعة لينهي الجهراء الربع الاول 26-16. وحاول العربي العودة الى اجواء اللقاء في الربع الثاني عبر تميز وليد البيلاني في قيادة الهجمات ومساندة جاسم التميمي، الا أن الجهراء حافظ على تقدمه وانهى الربع لصالحه 45-31. وتساوت الكفتان في الربع الثالث الذي انتهى بتعادل الفريقين 19-19 ليتقدم الجهراء 64-50. وسيطر الجهراء بصورة تامة على الربع الأخير، في المقابل تراجع أداء العربي بصورة لافتة اذ لم يتمكن الفريق من تسجيل أكثر من 9 نقاط مقابل 36 للجهراء الذي انهى اللقاء 100-59.

وفي اللقاء الثاني عزز الشباب من حظوظه في انتزاع احدى بطاقات المجموعة بتحقيق فوز هام على احد منافسيه النصر، وانهى الشباب الربع الاول متقدما بفارق كبير بلغ 15 نقطة 21-6. وتحسن اداء النصر في الربع الثاني وتمكن من تقليص الفارق في نهاية الربع الى 6 نقاط 32-26. واستمر الشباب في التقدم في الربع الثالث الذي انهاه 49-42.

وعاد الشباب الى تسيد اللقاء في الربع الأخير الذي لم يسجل فيه النصر سوى 4 نقاط مقابل 17 للشباب الذي انهى اللقاء بفوز مستحق 66-46. وتقام اليوم الجولة السادسة من القسم الثاني في المجموعة، فيلعب العربي مع الساحل في 05:30، فيما يلتقي الكويت مع التضامن 07:30، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

