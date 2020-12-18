العربي وكاظمة يحتجان على القُرعة

محلية

تقدم ناديا العربي وكاظمة باحتجاج رسمي لدى اتحاد الكرة على قرار اعادة قرعة كأس الأمير التي سحبت أول من أمس في مقر الاتحاد.

وبحسب الاتحاد فان «خطأ اجرائياً حدث خلال مراسم سحب القرعة أدى الى اعادتها بعد احتجاج بعض الأندية».

وكانت القرعة الأولى التي ألغيت أسفرت عن وقوع كل من: الفحيحيل، الجهراء، خيطان، كاظمة، الشباب وبرقان ضمن المجموعة الأولى التي على رأسها العربي حامل اللقب، فيما ضمت المجموعة الثانية «النارية» فرق الكويت والقادسية والسالمية والنصر والصليبخات والساحل واليرموك والتضامن.

وبعد اعادة القرعة ضمت المجموعة الأولى فرق: العربي، الجهراء، الشباب، الصليبخات، برقان، القادسية والتضامن، وضمت المجموعة الثانية كل من: الكويت، كاظمة، السالمية، الساحل، خيطان، الفحيحيل، اليرموك، والنصر. وكتب العربي في بيان عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «احتج النادي العربي على اعادة قرعة كأس سمو الأمير فور اتخاذ القرار في قاعة المؤتمرات في ستاد جابر الدولي، ثم قدم كتاب احتجاج رسمي الى اتحاد الكرة على الأمر».

وأضاف النادي: «يؤكد النادي العربي أن القرار تم دون أي مبررات مقنعة وأنه سيقوم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وأن كل الخيارات واردة أمامه».

من جانبه، أكد كاظمة أن «اجراءات سحب القرعة افتقدت للاحترافية، حيث لم يتم عرض الأرقام وأسماء الأندية قبل بدء مراسم القرعة لاكتشاف اذا كان هناك خطأ أو خلل».

وقال كاظمة في احتجاجه: «من المفترض أن يكون الاتحاد ممثلا بلجنة المسابقات قد أعد واختبر وجرب جميع ترتيبات القرعة خصوصا وان الدعوة لمراسم القرعة جاءت بوقت كاف للاعداد والتحضير لها».

وأضاف: «افتقدت القرعة الى العمل الاحترافي حيث كان من المفترض ان يقوم المسؤولون عن اجراء القرعة بعرض اسماء الاندية والارقام للعلن قبل بداية مراسم اجراء القرعة لاكتشاف ان كان هناك خطأ او خلل في الاجراءات ليتم تفاديها قبل اجراء القرعة ومن ثم وضعها في الكرات المخصصة لها».

وتابع «سارت القرعة بشكل سلس دون اي شوائب ودون أي اعتراض من أي ناد حتى بعد الاعلان الرسمي للقرعة والدليل على ذلك مقابلة رئيس الاتحاد الذي لم يعلن عن أي خطأ اجرائي».

وختم قائلاً: «ذكر مدير لجنة المسابقات في مقابلة متلفزه على القناة الثالثة أنه تلقى احتجاجاً من بعض الأندية وهذا الامر عار عن الصحة لأنه وبناء على رغبة الاتحاد فقد تم دعوة مدربي الأندية لحضور مراسم القرعة وهؤلاء لا يملكون أي صفة رسمية ولم يتم تكليفهم بكتب رسمية من الأندية بالحضور لتمثيل أنديتهم أو تقديم أي اعتراض رسمي أو رأي». أما قرعة كأس ولي العهد فأسفرت عن مجموعة قوية ضمت القادسية، العربي، السالمية، كاظمة، الصليبخات، الشباب، التضامن، والجهراء، فيما ضمت المجموعة الأولى الكويت حامل اللقب الى جانب اليرموك، الساحل، الفحيحيل، خيطان، النصر، وبرقان.

