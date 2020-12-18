«الكرة» يستنكر الاتهامات

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استنكر اتحاد الكرة الاتهامات الموجه للاتحاد بالتلاعب في قرعة كأس الأمير أول من أمس وأعيدت بعد حدوث «خطا اجرائي». وأصدر الاتحاد بيانا على لسان رئيس لجنة المسابقات سالم سعدون، جاء فيه: «استنكر عضو مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم ونائب رئيس لجنة المسابقات سالم سعدون الرشيدي الاتهامات التي وجهت للاتحاد بالتلاعب عقب اعادة اجراء قرعة كأس سمو أمير البلاد حفظه الله».

وواصل: «ان لجنة المسابقات ارتأت اعادة القرعة وذلك بعد حدوث خطأ اجرائي متمثل بنقص في الأرقام الموازية لعدد الفرق التي دخلت سحب القرعة، وذلك اتساقا مع مبدأ العدالة ودون اخلال بضوابط الاجراءات». وأضاف أن الاتحاد يعمل بشفافية لتكون الأمور واضحة أمام الجميع، وأن ادعاءات التلاعب لا تتسق مع حرص الاتحاد على اجراء القرعة بحضور كافة وسائل الاعلام المرئي والمقروء التي شهدت نزاهة القرعة واجراءاتها بما يتوافق مع اللائحة. وختم تصريحه بمطالبة الجميع التحلي بالمسؤولية فيما يتعلق بالنقد الموجه للاتحاد، لاسيما وأن جميع العاملين بالاتحاد يعملون لاعلاء مصلحة الكرة الكويتية بحيادية تامة.

