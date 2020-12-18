الأخضر والأبيض غداً في «اللقاء الثاني»

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تستكمل الجولة الثالثة عشرة من دوري التصنيف اليوم باقامة لقاءين يجمع الأول برقان مع السالمية على ستاد ناصر العصيمي، والنصر مع الجهراء على ستاد محمد الحمد، وتختتم الجولة غداً بمباراتي الفحيحيل مع التضامن على ستاد صباح السالم، والكويت مع العربي على ستاد جابر في تكرار لمواجهة الفريقين الثلاثاء في نهائي كأس السوبر الذي انتهى بتتويج الأبيض باللقب وتحقيقه أول ألقاب الموسم. ويبدو الفريقان في وضع مطمئن حيث يحتل الكويت المركز الخامس برصيد 21 نقطة بفارق 3 نقاط عن العربي صاحب المركز السادس، وفي الوقت الذي يسعى فيه الأخضر لرد اعتباره بعد خسارة السوبر، يريد الكويت بقيادة مدربه الوطني محمد عبدالله تأكيد تفوقه على منافسه والاستعداد لبدء منافسات دوري الدرجة الممتازة بصورة قوية. ويلتقي غداً أيضاً الفحيحيل مع التضامن في مباراة مصيرية للطرفين، حيث يحتفظ التضامن صاحب المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط ببصيص الأمل، بينما يريد الفحيحيل حصد 3 نقاط تقربه أكثر من المنطقة الدافئة وضمان البقاء مع العشرة الكبار. وتتصارع 4 فرق هي الفحيحيل وبرقان والجهراء وخيطان على المركزين التاسع والعاشر، ويأتي التضامن خلفهم بدرجة أقل، ومما يعزز من فرضة الفائز في مباراة الغد أن الجهراء وبرقان تنتظرهما اليوم مباراتين قويتين حيث يلتقي الأول مع النصر المتصدر ويلعب الثاني مع السالمية صاحب المركز الرابع.

وتبدو مهمة برقان صعبة أمام السماوي الذي يقدم عروضاً قوية في الفترة الأخيرة، لكنه تعادل في الجولة السابقة مع الفحيحيل، فيما خسر برقان مع الشباب في الجولة ذاتها وأضاع فرصة ثمينة للتقدم قليلاً. ويملك برقان 11 نقطة مقابل 22 نقطة للسالمية. وتنتظر الجهراء الذي يمتلك أيضاً 11 نقطة، مهمة أصعب أمام النصر المتصدر الذي يملك 26 نقطة. ومع أن النصر ضمن مقعداً مع العشرة الكبار الا أنه بلا شك يريد الفوز في مباراة اليوم من أجل البقاء في الصدارة.

